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Nissan может перенести часть производства из Японии в США - РИА Новости, 05.04.2025
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16:41 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/nissan-2009541179.html
Nissan может перенести часть производства из Японии в США
Nissan может перенести часть производства из Японии в США - РИА Новости, 05.04.2025
Nissan может перенести часть производства из Японии в США
Японский автоконцерн Nissan рассматривает возможность переноса части производства из Японии в США, чтобы избежать пошлин при экспорте, сообщила японская деловая РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:41:00+03:00
2025-04-05T16:41:00+03:00
сша
япония
фукуока (город)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan рассматривает возможность переноса части производства из Японии в США, чтобы избежать пошлин при экспорте, сообщила японская деловая газета "Никкэй". Таким образом, автостроитель Nissan станет первой компанией, которая перенесет часть производства из Японии в США после введения экспортных пошлин. Ведущая на американском рынке модель спортивного внедорожника Rogue производится и на заводе в США, и на заводе в японской префектуре Фукуока. Для того чтобы избежать пошлин при экспорте, часть производства из Фукуоки может быть перенесена в США. Издание отмечает, что больше всего пострадают мелкие и средние компании-подрядчики, которые лишатся заказов от Nissan. Из 920 тысяч автомобилей Nissan, проданных в США в 2024 году, 150 тысяч или 16% экспортировались из Японии. Ранее агентство Киодо передавало, что автостроитель решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставит на паузу прием заказов для США на две модели люксового Infiniti, производящихся в Мексике. Японский автостроитель намеревался частично сократить смены на заводе в американском штате Теннесси, где производит модель внедорожника Rogue, в связи с плохой динамикой продаж. Однако после принятия США 25% пошлин на импортные автомобили концерн изменил эти планы и решил оставить объем производства на прежнем уровне. Одновременно будет приостановлен прием заказов в США на две модели люксовых Infiniti, которые выпускаются на заводе в Мексике. Производство для рынков других стран останется без изменений. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллионам человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.
https://ria.ru/20250405/vino-2009478652.html
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сша
япония
фукуока (город)
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сша, япония, фукуока (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Япония, Фукуока (город), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Nissan может перенести часть производства из Японии в США

Nissan может перенести часть производства из Японии в США из-за пошлин

© РИА Новости / Руслан КривобокNissan
Nissan - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Nissan. Архивное фото
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ТОКИО, 5 апр – РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan рассматривает возможность переноса части производства из Японии в США, чтобы избежать пошлин при экспорте, сообщила японская деловая газета "Никкэй".
Таким образом, автостроитель Nissan станет первой компанией, которая перенесет часть производства из Японии в США после введения экспортных пошлин.
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Ведущая на американском рынке модель спортивного внедорожника Rogue производится и на заводе в США, и на заводе в японской префектуре Фукуока. Для того чтобы избежать пошлин при экспорте, часть производства из Фукуоки может быть перенесена в США.
Издание отмечает, что больше всего пострадают мелкие и средние компании-подрядчики, которые лишатся заказов от Nissan.
Из 920 тысяч автомобилей Nissan, проданных в США в 2024 году, 150 тысяч или 16% экспортировались из Японии.
Ранее агентство Киодо передавало, что автостроитель решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставит на паузу прием заказов для США на две модели люксового Infiniti, производящихся в Мексике.
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Японский автостроитель намеревался частично сократить смены на заводе в американском штате Теннесси, где производит модель внедорожника Rogue, в связи с плохой динамикой продаж. Однако после принятия США 25% пошлин на импортные автомобили концерн изменил эти планы и решил оставить объем производства на прежнем уровне. Одновременно будет приостановлен прием заказов в США на две модели люксовых Infiniti, которые выпускаются на заводе в Мексике. Производство для рынков других стран останется без изменений.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении зеркальных пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллионам человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.
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СШАЯпонияФукуока (город)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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