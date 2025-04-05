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Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве - РИА Новости, 05.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:32 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/niger-2009484542.html
Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве
Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве - РИА Новости, 05.04.2025
Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве
Нигер пока не планирует принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, но не исключает такой возможности в будущем, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:32:00+03:00
2025-04-05T08:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
нигер
сахель
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Нигер пока не планирует принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, но не исключает такой возможности в будущем, заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре. "Мы в Нигере пока не рассматривали такую возможность. Вероятно, в ближайшие годы на конфедеративном уровне (Альянса государств Сахеля, АГС)", - рассказал Бакари Яу Сангаре агентству по итогам встречи формата "Россия – Сахельская тройка". Он добавил, что решение может быть не окончательным, приглашение могло пока не дойти. По его словам, состоявшаяся встреча России и стран Альянса государств Сахеля стала исторической. "Благодарю вас за предоставленную мне возможность выступить в конце этой важной встречи, которая является исторической. Это первая встреча, которую мы, страны АГС, провели с третьей страной как с субъектом. У нас есть двусторонние отношения с Россией, но с конфедеративной точки зрения это первая встречи такого рода. Это начало отношений, которые обещают быть весьма плодотворными", - подчеркнул министр.
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нигер, сахель , россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Нигер, Сахель , Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве

Нигер не исключил участия в праздновании Дня Победы в Москве в будущем

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПразднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Нигер пока не планирует принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, но не исключает такой возможности в будущем, заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.
«
"Мы в Нигере пока не рассматривали такую возможность. Вероятно, в ближайшие годы на конфедеративном уровне (Альянса государств Сахеля, АГС)", - рассказал Бакари Яу Сангаре агентству по итогам встречи формата "Россия – Сахельская тройка".
Он добавил, что решение может быть не окончательным, приглашение могло пока не дойти. По его словам, состоявшаяся встреча России и стран Альянса государств Сахеля стала исторической.
"Благодарю вас за предоставленную мне возможность выступить в конце этой важной встречи, которая является исторической. Это первая встреча, которую мы, страны АГС, провели с третьей страной как с субъектом. У нас есть двусторонние отношения с Россией, но с конфедеративной точки зрения это первая встречи такого рода. Это начало отношений, которые обещают быть весьма плодотворными", - подчеркнул министр.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНигерСахельРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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