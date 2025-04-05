https://ria.ru/20250405/niger-2009484542.html

Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве

Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве - РИА Новости, 05.04.2025

Нигер не планирует участвовать в праздновании Дня Победы в Москве

Нигер пока не планирует принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, но не исключает такой возможности в будущем, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:32:00+03:00

2025-04-05T08:32:00+03:00

2025-04-05T08:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

нигер

сахель

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Нигер пока не планирует принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, но не исключает такой возможности в будущем, заявил РИА Новости глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре. "Мы в Нигере пока не рассматривали такую возможность. Вероятно, в ближайшие годы на конфедеративном уровне (Альянса государств Сахеля, АГС)", - рассказал Бакари Яу Сангаре агентству по итогам встречи формата "Россия – Сахельская тройка". Он добавил, что решение может быть не окончательным, приглашение могло пока не дойти. По его словам, состоявшаяся встреча России и стран Альянса государств Сахеля стала исторической. "Благодарю вас за предоставленную мне возможность выступить в конце этой важной встречи, которая является исторической. Это первая встреча, которую мы, страны АГС, провели с третьей страной как с субъектом. У нас есть двусторонние отношения с Россией, но с конфедеративной точки зрения это первая встречи такого рода. Это начало отношений, которые обещают быть весьма плодотворными", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20241228/indoneziya-1991779013.html

нигер

сахель

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нигер, сахель , россия, 80-летие победы в великой отечественной войне