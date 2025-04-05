https://ria.ru/20250405/netanyakhu-2009468343.html

Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios

Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios - РИА Новости, 05.04.2025

Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля, он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины, обстановку РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:25:00+03:00

2025-04-05T03:25:00+03:00

2025-04-05T03:25:00+03:00

в мире

сша

израиль

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_c841e8d6f58a560f528799681750f692.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля, он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины, обстановку в секторе Газа и Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. В последний раз Нетаньяху встречался с Трампом в Вашингтоне в начале февраля, по итогам встречи Трамп заявил на пресс-конференции о планах США "взять под контроль" сектор Газа. "Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник... Ожидается, что на повестке дня вдобавок к пошлинам будут Иран и Газа", - говорится в публикации на сайте портала. По данным собеседников Axios, Нетаньяху может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. Также портал сообщает, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной". Как отмечают источники портала, планы в рамках поездки еще могут поменяться, так у как у Нетаньяху назначены слушания по делу о коррупции, которые ему, вероятно, нужно будет отменить ради поездки. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%. Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.

https://ria.ru/20250404/netanjahu-2009428562.html

https://ria.ru/20250323/gaza-2006827152.html

https://ria.ru/20250320/peydzher-2006096688.html

сша

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху