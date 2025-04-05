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Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios - РИА Новости, 05.04.2025
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03:25 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/netanyakhu-2009468343.html
Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios
Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios - РИА Новости, 05.04.2025
Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля, он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины, обстановку РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:25:00+03:00
2025-04-05T03:25:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля, он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины, обстановку в секторе Газа и Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. В последний раз Нетаньяху встречался с Трампом в Вашингтоне в начале февраля, по итогам встречи Трамп заявил на пресс-конференции о планах США "взять под контроль" сектор Газа. "Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник... Ожидается, что на повестке дня вдобавок к пошлинам будут Иран и Газа", - говорится в публикации на сайте портала. По данным собеседников Axios, Нетаньяху может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. Также портал сообщает, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной". Как отмечают источники портала, планы в рамках поездки еще могут поменяться, так у как у Нетаньяху назначены слушания по делу о коррупции, которые ему, вероятно, нужно будет отменить ради поездки. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%. Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
https://ria.ru/20250404/netanjahu-2009428562.html
https://ria.ru/20250323/gaza-2006827152.html
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в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios

Axios: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 7 апреля

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля, он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины, обстановку в секторе Газа и Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
В последний раз Нетаньяху встречался с Трампом в Вашингтоне в начале февраля, по итогам встречи Трамп заявил на пресс-конференции о планах США "взять под контроль" сектор Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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"Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник... Ожидается, что на повестке дня вдобавок к пошлинам будут Иран и Газа", - говорится в публикации на сайте портала.
По данным собеседников Axios, Нетаньяху может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. Также портал сообщает, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной".
Как отмечают источники портала, планы в рамках поездки еще могут поменяться, так у как у Нетаньяху назначены слушания по делу о коррупции, которые ему, вероятно, нужно будет отменить ради поездки.
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Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
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