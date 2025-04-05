Нетаньяху планирует встретиться с Трампом 7 апреля, сообщили Axios
Axios: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 7 апреля
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля, он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пошлины, обстановку в секторе Газа и Иран, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.
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"Нетаньяху планирует посетить Белый дом в понедельник... Ожидается, что на повестке дня вдобавок к пошлинам будут Иран и Газа", - говорится в публикации на сайте портала.
По данным собеседников Axios, Нетаньяху может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. Также портал сообщает, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной".
Как отмечают источники портала, планы в рамках поездки еще могут поменяться, так у как у Нетаньяху назначены слушания по делу о коррупции, которые ему, вероятно, нужно будет отменить ради поездки.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
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