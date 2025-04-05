Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт
Нетаньяху 6 апреля летит в США для обсуждения с Трампом пошлин и ситуации в Газе
© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса новых пошлин на импорт в США, а также ситуации с заложниками в секторе Газа и продолжающейся войны в полуэксклаве, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
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"Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов", - рассказал источник.
Ранее американский портал Axios сообщил со ссылкой на информированные источники, что Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля. По данным собеседников Axios, израильский премьер может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. также портал отмечал, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.