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Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт - РИА Новости, 05.04.2025
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17:19 05.04.2025 (обновлено: 17:20 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/netanjahu-2009546124.html
Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт
Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт - РИА Новости, 05.04.2025
Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:19:00+03:00
2025-04-05T17:20:00+03:00
в мире
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сша
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дональд трамп
биньямин нетаньяху
введение трампом пошлин на импорт
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса новых пошлин на импорт в США, а также ситуации с заложниками в секторе Газа и продолжающейся войны в полуэксклаве, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник. "Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов", - рассказал источник.Ранее американский портал Axios сообщил со ссылкой на информированные источники, что Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля. По данным собеседников Axios, израильский премьер может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. также портал отмечал, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной".Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html
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в мире, цены на нефть, сша, израиль, венгрия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Венгрия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Введение Трампом пошлин на импорт
Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт

Нетаньяху 6 апреля летит в США для обсуждения с Трампом пошлин и ситуации в Газе

© Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в Венгрию, который завершится 6 апреля, отправится в США для обсуждения с президентом Дональдом Трампом вопроса новых пошлин на импорт в США, а также ситуации с заложниками в секторе Газа и продолжающейся войны в полуэксклаве, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
«
"Премьер-министр должен вылететь в Вашингтон по окончании визита в Будапешт для встречи с Трампом. В повестке дня ситуация с заложниками, военные действия в Газе, ситуация на Ближнем Востоке и обсуждение вопроса тарифов", - рассказал источник.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ
30 марта, 21:09
Ранее американский портал Axios сообщил со ссылкой на информированные источники, что Нетаньяху собирается посетить Вашингтон 7 апреля. По данным собеседников Axios, израильский премьер может стать первым зарубежным лидером, который лично встретится с Трампом в попытках договориться о соглашении по снятию с его страны пошлин. также портал отмечал, что израильский премьер хочет добиться с Трампом взаимопонимания насчет ударов по ядерным объектам Ирана, если дипломатия "окажется бессильной".
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита США с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из Израиля таможенная пошлина составит 17%.
Примечательно, что за день до этого власти Израиля объявили об отмене всех таможенных пошлин на импортные товары из США. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что соглашение о свободной торговле между Израилем и США, подписанное в 1985 году, уже освободило от пошлин около 99% американских товаров, таким образом, нынешнее снижение пошлин касается лишь очень ограниченного количества продуктов - в основном в категории пищевой и сельскохозяйственной продукции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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В миреЦены на нефтьСШАИзраильВенгрияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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