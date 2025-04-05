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Число погибших при землетрясении в Мьянме возросло

Число погибших при землетрясении в Мьянме возросло - РИА Новости, 05.04.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме возросло

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:22:00+03:00

2025-04-05T17:22:00+03:00

2025-04-05T17:22:00+03:00

в мире

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таиланд

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455, еще 4840 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы. "Погибли 3455 человек, 4840 получили ранения", - говорится в публикации. Ранее Центральное телевидение Китая сообщало о 3301 погибшем и 4792 пострадавших. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

мьянма

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, китай, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде