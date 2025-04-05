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В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом - РИА Новости, 05.04.2025
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23:48 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/moskva-2009587148.html
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом - РИА Новости, 05.04.2025
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом
Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:48:00+03:00
2025-04-05T23:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "В связи с возгоранием в жилом доме по адресу улица Лесная, дом 35 движение по 2-му Лесному переулку в сторону улицы Бутырский Вал временно перекрыто", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - добавило ведомство.
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происшествия, москва, лесной
Происшествия, Москва, Лесной
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом

Движение по 2-му Лесному переулку в Москве перекрыли из-за пожара в жилом доме

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«
"В связи с возгоранием в жилом доме по адресу улица Лесная, дом 35 движение по 2-му Лесному переулку в сторону улицы Бутырский Вал временно перекрыто", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - добавило ведомство.
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