https://ria.ru/20250405/moskva-2009587148.html

В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом

В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом - РИА Новости, 05.04.2025

В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом

Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T23:48:00+03:00

2025-04-05T23:48:00+03:00

2025-04-05T23:48:00+03:00

происшествия

москва

лесной

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "В связи с возгоранием в жилом доме по адресу улица Лесная, дом 35 движение по 2-му Лесному переулку в сторону улицы Бутырский Вал временно перекрыто", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20241110/pozhar-1982900121.html

москва

лесной

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, лесной