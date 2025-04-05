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В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом - РИА Новости, 05.04.2025
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом
Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:48:00+03:00
2025-04-05T23:48:00+03:00
2025-04-05T23:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Движение перекрыто из-за возгорания в жилом доме по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "В связи с возгоранием в жилом доме по адресу улица Лесная, дом 35 движение по 2-му Лесному переулку в сторону улицы Бутырский Вал временно перекрыто", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - добавило ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, лесной
Происшествия, Москва, Лесной
В Москве на Лесной улице загорелся жилой дом
Движение по 2-му Лесному переулку в Москве перекрыли из-за пожара в жилом доме