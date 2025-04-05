Рейтинг@Mail.ru
Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 05.04.2025 (обновлено: 22:51 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/moskva-2009565936.html
Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали
Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2025
Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали
Возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:01:00+03:00
2025-04-05T22:51:00+03:00
москва
происшествия
российская государственная библиотека
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009564179_0:252:1179:915_1920x0_80_0_0_8daa40c095f386a613d046f18b4ee49d.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Москве.Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека."Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как сообщил генеральный директор "Ленинки" Вадим Дуда, читателей и сотрудников Российской государственной библиотеки штатно эвакуировали после того, как на кровле здания обнаружили тление. "Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Постращавших и потерь — нет", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что сейчас библиотека закрыта, а в понедельник будет готова принять читателей в обычном режиме.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009212632.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009564179_0:142:1179:1026_1920x0_80_0_0_912bc1c622ecd657a483e39dbdb64293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, российская государственная библиотека, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Москва, Происшествия, Российская государственная библиотека, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали

МЧС ликвидировало возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве

© Фото : МЧС Москвы/TelegramЛиквидация пожара в здании Российской государственной библиотеки в Москве
Ликвидация пожара в здании Российской государственной библиотеки в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Ликвидация пожара в здании Российской государственной библиотеки в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Москве.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека.
"Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как сообщил генеральный директор "Ленинки" Вадим Дуда, читателей и сотрудников Российской государственной библиотеки штатно эвакуировали после того, как на кровле здания обнаружили тление.
"Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Постращавших и потерь — нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас библиотека закрыта, а в понедельник будет готова принять читателей в обычном режиме.
Обстановка у ресторана Фергана в Москве, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В центре Москвы потушили пожар в ресторане
3 апреля, 21:09
 
МоскваПроисшествияРоссийская государственная библиотекаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала