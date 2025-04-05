https://ria.ru/20250405/moskva-2009565936.html

Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали

Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2025

Возгорание в Российской государственной библиотеке в Москве ликвидировали

Возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:01:00+03:00

2025-04-05T20:01:00+03:00

2025-04-05T22:51:00+03:00

москва

происшествия

российская государственная библиотека

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Возгорание в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка в Москве полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Москве.Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека."Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как сообщил генеральный директор "Ленинки" Вадим Дуда, читателей и сотрудников Российской государственной библиотеки штатно эвакуировали после того, как на кровле здания обнаружили тление. "Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Постращавших и потерь — нет", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что сейчас библиотека закрыта, а в понедельник будет готова принять читателей в обычном режиме.

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москва, происшествия, российская государственная библиотека, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар