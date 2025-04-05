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На тушении здания библиотеки в Москве задействованы почти 50 человек
На тушении здания библиотеки в Москве задействованы почти 50 человек - РИА Новости, 05.04.2025
На тушении здания библиотеки в Москве задействованы почти 50 человек
На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:56:00+03:00
2025-04-05T19:56:00+03:00
2025-04-05T19:56:00+03:00
происшествия
россия
российская государственная библиотека
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На тушении возгорания в центре Москвы на улице Воздвиженка задействованы 49 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РИА Новости, что пожарные выехали по заявке о возгорании по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по данному адресу находится Российская государственная библиотека. "На улице Воздвиженка происходит тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания... На месте от МЧС России работают 49 человек и 13 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, российская государственная библиотека, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, пожар
Происшествия, Россия, Российская государственная библиотека, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Пожар
На тушении здания библиотеки в Москве задействованы почти 50 человек
В тушении Российской государственной библиотеки в Москве участвуют 49 человек