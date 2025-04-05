https://ria.ru/20250405/moskva-2009538663.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 05.04.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Сильные снегопады будут валить в московском регионе в воскресенье без перерыва в течение 24 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:15:00+03:00
2025-04-05T16:15:00+03:00
2025-04-05T16:50:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:0:2904:1633_1920x0_80_0_0_572c518cb563591fb707892508333305.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сильные снегопады будут валить в московском регионе в воскресенье без перерыва в течение 24 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Шестого апреля циклон "Зион" с юго-запада своим теплым атмосферным фронтом атакует столичный регион. Сильные снегопады обложного характера будут валить без перерыва в течение 24 часов с максимальной интенсивностью с утра до 9 часов 7 апреля", - рассказал Тишковец.Высота снежного покрова в понедельник в Москве достигнет 10-15 сантиметров."К вечеру (воскресенья - ред.) в столице наметет от 5 до 10 сантиметров снежного покрова, и это не предел, в понедельник высота снега повысится до 10-15 сантиметров", - рассказал Тишковец.Видимость в снежном вихре сократится до 150 метров в ночь на понедельник."В ночь на понедельник (в Москве - ред.) видимость в снежном вихре сократится до 150 метров", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250405/sluzhby-2009519968.html
https://ria.ru/20250405/magnitnye_buri-2006691403.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Россия, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В московском регионе ожидаются сильные снегопады без перерыва в течение 24 часов