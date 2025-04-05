https://ria.ru/20250405/moskva-2009538663.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 05.04.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Сильные снегопады будут валить в московском регионе в воскресенье без перерыва в течение 24 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.04.2025

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общество

москва

евгений тишковец

погода

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сильные снегопады будут валить в московском регионе в воскресенье без перерыва в течение 24 часов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Шестого апреля циклон "Зион" с юго-запада своим теплым атмосферным фронтом атакует столичный регион. Сильные снегопады обложного характера будут валить без перерыва в течение 24 часов с максимальной интенсивностью с утра до 9 часов 7 апреля", - рассказал Тишковец.Высота снежного покрова в понедельник в Москве достигнет 10-15 сантиметров."К вечеру (воскресенья - ред.) в столице наметет от 5 до 10 сантиметров снежного покрова, и это не предел, в понедельник высота снега повысится до 10-15 сантиметров", - рассказал Тишковец.Видимость в снежном вихре сократится до 150 метров в ночь на понедельник."В ночь на понедельник (в Москве - ред.) видимость в снежном вихре сократится до 150 метров", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250405/sluzhby-2009519968.html

https://ria.ru/20250405/magnitnye_buri-2006691403.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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общество, москва, евгений тишковец, погода, россия, московская область (подмосковье)