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На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку - РИА Новости, 05.04.2025
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15:05 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/moskva-2009524249.html
На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку
На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку - РИА Новости, 05.04.2025
На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку
Пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Москве и... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:05:00+03:00
2025-04-05T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Москве и столичном главке СК РФ. По данным московского главка МВД, 4 апреля в полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием его знакомому. Госавтоинспекторы, которые выехали по вызову, обнаружили авто, на котором следовал предполагаемый правонарушитель. В столичном главке СК РФ сообщили, что фигурант был пьян и отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС. По данным следствия, мужчина попытался скрыться от полицейских, заехал на подземный паркинг и открыл огонь. "Принятыми мерами транспортное средство было блокировано на улице Кустанайской. В процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. В следствие этого, согласно закону "О полиции", сотрудники применили табельное оружие", - сказали в ведомстве. В результате нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими, он госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - сказали в ГСУ СК РФ. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, было направлено на экспертизу.
https://ria.ru/20250405/mahachkala-2009509579.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку

В Москве пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Москве и столичном главке СК РФ.
По данным московского главка МВД, 4 апреля в полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием его знакомому.
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Госавтоинспекторы, которые выехали по вызову, обнаружили авто, на котором следовал предполагаемый правонарушитель. В столичном главке СК РФ сообщили, что фигурант был пьян и отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС. По данным следствия, мужчина попытался скрыться от полицейских, заехал на подземный паркинг и открыл огонь.
"Принятыми мерами транспортное средство было блокировано на улице Кустанайской. В процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. В следствие этого, согласно закону "О полиции", сотрудники применили табельное оружие", - сказали в ведомстве.
В результате нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими, он госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - сказали в ГСУ СК РФ.
Оружие, из которого стрелял злоумышленник, было направлено на экспертизу.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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