https://ria.ru/20250405/moskva-2009524249.html

На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку

На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку - РИА Новости, 05.04.2025

На юге Москвы пьяный мужчина устроил перестрелку

Пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Москве и... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:05:00+03:00

2025-04-05T15:05:00+03:00

2025-04-05T15:05:00+03:00

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина устроил перестрелку, пытаясь скрыться от полицейских на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службах ГУ МВД по Москве и столичном главке СК РФ. По данным московского главка МВД, 4 апреля в полицию поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что на Ореховом бульваре неизвестный угрожает оружием его знакомому. Госавтоинспекторы, которые выехали по вызову, обнаружили авто, на котором следовал предполагаемый правонарушитель. В столичном главке СК РФ сообщили, что фигурант был пьян и отказался выполнять законные требования инспекторов ДПС. По данным следствия, мужчина попытался скрыться от полицейских, заехал на подземный паркинг и открыл огонь. "Принятыми мерами транспортное средство было блокировано на улице Кустанайской. В процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. В следствие этого, согласно закону "О полиции", сотрудники применили табельное оружие", - сказали в ведомстве. В результате нападавший получил огнестрельное ранение и был задержан полицейскими, он госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - сказали в ГСУ СК РФ. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, было направлено на экспертизу.

https://ria.ru/20250405/mahachkala-2009509579.html

https://ria.ru/20250204/strelba-1997394796.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)