https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009467932.html
Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев
Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев - РИА Новости, 05.04.2025
Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев
Мошенники обманывают участников СВО в личных сообщениях в социальных сетях, предлагая им помощь в поиске военнопленных или пропавших без вести за денежное... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:14:00+03:00
2025-04-05T03:14:00+03:00
2025-04-05T03:14:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают участников СВО в личных сообщениях в социальных сетях, предлагая им помощь в поиске военнопленных или пропавших без вести за денежное вознаграждение, в некоторых случаях вынуждают брать кредиты, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Участнику СВО приходит сообщение в социальной сети. Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен. Для этого предлагается перечислить средства на указанный в сообщении счет, телефонный номер. После того, как деньги перечислены, могут уговаривать взять кредит в банке для дополнительной помощи", - говорится в материалах. Правоохранители советуют не реагировать на сообщения незнакомцев, а обратиться за помощью в министерство обороны Российской Федерации, публичные органы власти или организации, которые этим официально занимаются.
https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, мошенники
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, мошенники
Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев
Мошенники предлагают бойцам СВО в соцсетях за деньги помочь найти сослуживцев
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают участников СВО в личных сообщениях в социальных сетях, предлагая им помощь в поиске военнопленных или пропавших без вести за денежное вознаграждение, в некоторых случаях вынуждают брать кредиты, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Участнику СВО приходит сообщение в социальной сети. Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен. Для этого предлагается перечислить средства на указанный в сообщении счет, телефонный номер. После того, как деньги перечислены, могут уговаривать взять кредит в банке для дополнительной помощи", - говорится в материалах.
Правоохранители советуют не реагировать на сообщения незнакомцев, а обратиться за помощью в министерство обороны Российской Федерации, публичные органы власти или организации, которые этим официально занимаются.