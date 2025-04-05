https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009467932.html

Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев

Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев - РИА Новости, 05.04.2025

Мошенники предлагают бойцам СВО за деньги помочь найти сослуживцев

Мошенники обманывают участников СВО в личных сообщениях в социальных сетях, предлагая им помощь в поиске военнопленных или пропавших без вести за денежное... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:14:00+03:00

2025-04-05T03:14:00+03:00

2025-04-05T03:14:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мошенники обманывают участников СВО в личных сообщениях в социальных сетях, предлагая им помощь в поиске военнопленных или пропавших без вести за денежное вознаграждение, в некоторых случаях вынуждают брать кредиты, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Участнику СВО приходит сообщение в социальной сети. Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен. Для этого предлагается перечислить средства на указанный в сообщении счет, телефонный номер. После того, как деньги перечислены, могут уговаривать взять кредит в банке для дополнительной помощи", - говорится в материалах. Правоохранители советуют не реагировать на сообщения незнакомцев, а обратиться за помощью в министерство обороны Российской Федерации, публичные органы власти или организации, которые этим официально занимаются.

https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, мошенники