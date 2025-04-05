https://ria.ru/20250405/moldaviya-2009521030.html
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку - РИА Новости, 05.04.2025
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку
Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" уйти в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:44:00+03:00
2025-04-05T14:44:00+03:00
2025-04-05T14:44:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
дорин речан
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" уйти в отставку из-за скандала вокруг закона об амнистии. Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения в конце марта криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Молдавии Анатолий Фалка сообщил в пятницу, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. НПА оспаривает это решение в Апелляционной палате. Также по требованию премьера Дорина Речана Фалка был отправлен в отставку. "Мы требуем, чтобы все депутаты ПДС сложили свои мандаты, а руководители уполномоченных и компетентных учреждений публично подали заявления об отставке. Они поставили под угрозу безопасность граждан и государства", - заявил Чебан на брифинге. По его словам, власти пытались замять разразившийся скандал, вместо того, чтобы признать ошибку. "Эта ситуация наглядно демонстрирует, что парламент не обладает никакой компетенцией, а представляет собой лишь машину для голосования, которая обслуживает неясные интересы, а не интересы народа. Неприемлемо, что в то время как обычных людей приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за незначительные правонарушения, людей с серьезными приговорами освобождают", — подчеркнул Чебан. В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.
https://ria.ru/20250405/dodon-2009493120.html
https://ria.ru/20250323/moldaviya-2006726874.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, дорин речан, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Дорин Речан, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку
Мэр Кишинева Чебан призвал депутатов уйти в отставку из-за закона об амнистии
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" уйти в отставку из-за скандала вокруг закона об амнистии.
Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии
после освобождения в конце марта криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Молдавии Анатолий Фалка сообщил в пятницу, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. НПА оспаривает это решение в Апелляционной палате. Также по требованию премьера Дорина Речана
Фалка был отправлен в отставку.
«
"Мы требуем, чтобы все депутаты ПДС сложили свои мандаты, а руководители уполномоченных и компетентных учреждений публично подали заявления об отставке. Они поставили под угрозу безопасность граждан и государства", - заявил Чебан
на брифинге.
По его словам, власти пытались замять разразившийся скандал, вместо того, чтобы признать ошибку.
"Эта ситуация наглядно демонстрирует, что парламент не обладает никакой компетенцией, а представляет собой лишь машину для голосования, которая обслуживает неясные интересы, а не интересы народа. Неприемлемо, что в то время как обычных людей приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за незначительные правонарушения, людей с серьезными приговорами освобождают", — подчеркнул Чебан.
В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.