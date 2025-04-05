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Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку - РИА Новости, 05.04.2025
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14:44 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/moldaviya-2009521030.html
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку - РИА Новости, 05.04.2025
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку
Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" уйти в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:44:00+03:00
2025-04-05T14:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" уйти в отставку из-за скандала вокруг закона об амнистии. Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения в конце марта криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Молдавии Анатолий Фалка сообщил в пятницу, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. НПА оспаривает это решение в Апелляционной палате. Также по требованию премьера Дорина Речана Фалка был отправлен в отставку. "Мы требуем, чтобы все депутаты ПДС сложили свои мандаты, а руководители уполномоченных и компетентных учреждений публично подали заявления об отставке. Они поставили под угрозу безопасность граждан и государства", - заявил Чебан на брифинге. По его словам, власти пытались замять разразившийся скандал, вместо того, чтобы признать ошибку. "Эта ситуация наглядно демонстрирует, что парламент не обладает никакой компетенцией, а представляет собой лишь машину для голосования, которая обслуживает неясные интересы, а не интересы народа. Неприемлемо, что в то время как обычных людей приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за незначительные правонарушения, людей с серьезными приговорами освобождают", — подчеркнул Чебан. В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.
https://ria.ru/20250405/dodon-2009493120.html
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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, дорин речан, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Дорин Речан, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Мэр Кишинева призвал депутатов от правящей партии уйти в отставку

Мэр Кишинева Чебан призвал депутатов уйти в отставку из-за закона об амнистии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан призвал депутатов парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" уйти в отставку из-за скандала вокруг закона об амнистии.
Скандал вокруг закона об амнистии разразился в Молдавии после освобождения в конце марта криминального авторитета Александра Синигура, отбывавшего пожизненное заключение за убийства и другие тяжкие преступления. Директор Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Молдавии Анатолий Фалка сообщил в пятницу, что Синигур был освобожден благодаря амнистии по случаю годовщины провозглашения независимости республики, которая сократила его пожизненный срок до 30 лет. НПА оспаривает это решение в Апелляционной палате. Также по требованию премьера Дорина Речана Фалка был отправлен в отставку.
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"Мы требуем, чтобы все депутаты ПДС сложили свои мандаты, а руководители уполномоченных и компетентных учреждений публично подали заявления об отставке. Они поставили под угрозу безопасность граждан и государства", - заявил Чебан на брифинге.
По его словам, власти пытались замять разразившийся скандал, вместо того, чтобы признать ошибку.
"Эта ситуация наглядно демонстрирует, что парламент не обладает никакой компетенцией, а представляет собой лишь машину для голосования, которая обслуживает неясные интересы, а не интересы народа. Неприемлемо, что в то время как обычных людей приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за незначительные правонарушения, людей с серьезными приговорами освобождают", — подчеркнул Чебан.
В связи со скандалом правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) исключила из своих рядов вице-председателя и члена парламентской юридической комиссии Олесю Стамате как одного из авторов поправок в закон об амнистии.
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В миреМолдавияКишиневИон ЧебанДорин РечанЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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