https://ria.ru/20250405/miss-2009570354.html

"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции

"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции - РИА Новости, 05.04.2025

"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции

Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:45:00+03:00

2025-04-05T20:45:00+03:00

2025-04-05T21:00:00+03:00

в мире

турция

косово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009570526_0:85:707:483_1920x0_80_0_0_27a47a7df2edc53543c5f9a7dc67c2fa.jpg

АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских, сообщила газета Sabah. "Гюлер Эрдоган, 27-летняя "Мисс Европа-Косово", отправившаяся с семьей в Гиресун на праздник Рамадан, пила алкоголь и веселилась с подружками" — пишет издание, по данным которого полицейские остановили модель и обнаружили, что она пьяна. Гюлер Эрдоган попыталась скрыться от них и погибла под колесами автомобиля. Модель являлась обладательницей титула "Мисс Европа-Косово". Эрдоган называют одной из самых ярких представительниц Турции на международной арене красоты. Семья погибшей не комментирует ситуацию, а поклонники выражают соболезнования в социальных сетях.Полиция расследует дело о гибели.

https://ria.ru/20250330/kovalchuk-2008236928.html

турция

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, косово