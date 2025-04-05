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"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции
"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции - РИА Новости, 05.04.2025
"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции
Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:45:00+03:00
2025-04-05T20:45:00+03:00
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских, сообщила газета Sabah. "Гюлер Эрдоган, 27-летняя "Мисс Европа-Косово", отправившаяся с семьей в Гиресун на праздник Рамадан, пила алкоголь и веселилась с подружками" — пишет издание, по данным которого полицейские остановили модель и обнаружили, что она пьяна. Гюлер Эрдоган попыталась скрыться от них и погибла под колесами автомобиля. Модель являлась обладательницей титула "Мисс Европа-Косово". Эрдоган называют одной из самых ярких представительниц Турции на международной арене красоты. Семья погибшей не комментирует ситуацию, а поклонники выражают соболезнования в социальных сетях.Полиция расследует дело о гибели.
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в мире, турция, косово
"Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции
"Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган погибла в Турции, убегая от полиции
АНКАРА, 5 апр – РИА Новости.
Двадцатисемилетняя модель, обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган погибла, убегая от полицейских, сообщила газета Sabah
.
"Гюлер Эрдоган, 27-летняя "Мисс Европа-Косово", отправившаяся с семьей в Гиресун на праздник Рамадан, пила алкоголь и веселилась с подружками" — пишет издание, по данным которого полицейские остановили модель и обнаружили, что она пьяна. Гюлер Эрдоган попыталась скрыться от них и погибла под колесами автомобиля.
Модель являлась обладательницей титула "Мисс Европа-Косово".
Эрдоган называют одной из самых ярких представительниц Турции на международной арене красоты. Семья погибшей не комментирует ситуацию, а поклонники выражают соболезнования в социальных сетях.
Полиция расследует дело о гибели.