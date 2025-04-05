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Мирошник призвал готовиться к провокациям со стороны Киева - РИА Новости, 05.04.2025
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10:45 05.04.2025 (обновлено: 11:14 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/miroshnik-2009497993.html
Мирошник призвал готовиться к провокациям со стороны Киева
Мирошник призвал готовиться к провокациям со стороны Киева - РИА Новости, 05.04.2025
Мирошник призвал готовиться к провокациям со стороны Киева
Киев готов на любые провокации на собственной территории, чтобы сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:45:00+03:00
2025-04-05T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев готов на любые провокации на собственной территории, чтобы сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале."Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории, где им никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров", - написал он.Он добавил, что список преступлений Киева, "как любят выражаться западники - "под чужим флагом" продолжает расти."Они все это уже проходили: в марте-апреле 2022-го была постановка с десятками трупов в Буче, чтобы сорвать Стамбульские переговоры. 8 апреля 2022-го был удар по своему же населению на вокзале в Кроматорске украинской ракетой "Точка У" с гибелью десятков мирных украинских граждан на фоне выпрашивания новой помощи. 6 сентября 2023-го украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке, в ожидании прибытия в Киев Тони Блинкена. Теперь Кривой Рог", - заявил Мирошник.Он отметил, что Киев делает это, не жалея ни женщин, ни детей, и все во имя "глобальных целей" - обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие."На что еще готов (Владимир) Зеленский? На какие убийства, теракты и провокации?! Вы правда считаете, что ему жалко свое население? Не жалко 18-летних утилизировать в окопах, а их семьи он будет жалеть ради такой "высокой цели"?! Не заблуждайтесь! Все грани там давно перечеркнуты, а человеческие инстинкты задуты", - заключил Мирошник.В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20250405/posol-2009482783.html
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009465227.html
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009450187.html
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киев, москва, вашингтон (штат), в мире, россия, сша
Киев, Москва, Вашингтон (штат), В мире, Россия, США
Мирошник призвал готовиться к провокациям со стороны Киева

Мирошник: Украина готова на провокации, чтобы сорвать переговоры России и США

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев готов на любые провокации на собственной территории, чтобы сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории, где им никто не мешает издеваться над своим населением, детально готовить условия и транслировать ужасы на площадки своих западных спонсоров", - написал он.
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Он добавил, что список преступлений Киева, "как любят выражаться западники - "под чужим флагом" продолжает расти.
"Они все это уже проходили: в марте-апреле 2022-го была постановка с десятками трупов в Буче, чтобы сорвать Стамбульские переговоры. 8 апреля 2022-го был удар по своему же населению на вокзале в Кроматорске украинской ракетой "Точка У" с гибелью десятков мирных украинских граждан на фоне выпрашивания новой помощи. 6 сентября 2023-го украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке, в ожидании прибытия в Киев Тони Блинкена. Теперь Кривой Рог", - заявил Мирошник.
Он отметил, что Киев делает это, не жалея ни женщин, ни детей, и все во имя "глобальных целей" - обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие.
"На что еще готов (Владимир) Зеленский? На какие убийства, теракты и провокации?! Вы правда считаете, что ему жалко свое население? Не жалко 18-летних утилизировать в окопах, а их семьи он будет жалеть ради такой "высокой цели"?! Не заблуждайтесь! Все грани там давно перечеркнуты, а человеческие инстинкты задуты", - заключил Мирошник.
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В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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