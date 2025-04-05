Мирошник призвал готовиться к провокациям со стороны Киева
Мирошник: Украина готова на провокации, чтобы сорвать переговоры России и США
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киев готов на любые провокации на собственной территории, чтобы сорвать переговоры Москвы и Вашингтона, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что список преступлений Киева, "как любят выражаться западники - "под чужим флагом" продолжает расти.
"Они все это уже проходили: в марте-апреле 2022-го была постановка с десятками трупов в Буче, чтобы сорвать Стамбульские переговоры. 8 апреля 2022-го был удар по своему же населению на вокзале в Кроматорске украинской ракетой "Точка У" с гибелью десятков мирных украинских граждан на фоне выпрашивания новой помощи. 6 сентября 2023-го украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке, в ожидании прибытия в Киев Тони Блинкена. Теперь Кривой Рог", - заявил Мирошник.
Он отметил, что Киев делает это, не жалея ни женщин, ни детей, и все во имя "глобальных целей" - обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие.
"На что еще готов (Владимир) Зеленский? На какие убийства, теракты и провокации?! Вы правда считаете, что ему жалко свое население? Не жалко 18-летних утилизировать в окопах, а их семьи он будет жалеть ради такой "высокой цели"?! Не заблуждайтесь! Все грани там давно перечеркнуты, а человеческие инстинкты задуты", - заключил Мирошник.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.