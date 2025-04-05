https://ria.ru/20250405/mironov-2009463959.html

В ГД предложили дать участникам СВО доступ в бизнес-залы аэропортов

В ГД предложили дать участникам СВО доступ в бизнес-залы аэропортов - РИА Новости, 05.04.2025

В ГД предложили дать участникам СВО доступ в бизнес-залы аэропортов

Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:51:00+03:00

2025-04-05T01:51:00+03:00

2025-04-05T01:51:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Участники СВО должны иметь право на бесплатное посещение бизнес-залов в аэропортах и на вокзалах, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов. "Я убежден, что своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзалах. Нельзя, чтобы все измерялось только деньгами", - сказал он. По его словам, бизнес-залы изначально задумывались как дополнительное удобство для богатых, и сегодня любой состоятельный человек может получить туда доступ. "А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение", - отметил Миронов. Политик также сообщил, что в ближайшее время депутаты Госдумы от фракции СРЗП подготовят соответствующий законопроект.

https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html

https://ria.ru/20250320/mironov-2006099194.html

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общество, сергей миронов, госдума рф