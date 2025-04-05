Минску не интересна заморозка отношений с Берном, заявил посол Белоруссии
Посол Ганевич: Минск не хочет долгосрочной заморозки отношений со Швейцарией
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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Белоруссия не заинтересована в долгосрочной заморозке отношений со Швейцарией, но в настоящее время двустороннее сотрудничество приостановлено, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич.
"Со своей стороны Беларусь не заинтересована в долгосрочной заморозка белорусско-швейцарских отношений. И мы призываем наших контрагентов не гнаться за политической конъюнктурой, отказаться от бездумного копирования санкций ЕС с прицелом, прежде всего, на долгосрочные перспективы сотрудничества. Такой подход мог бы стать первым шагом в направлении активизации двустороннего диалога", - сказал он.
Ганевич добавил, что актуальная международная ситуация развивается настолько "динамично и порой непредсказуемо", что обе страны должны быть готовы к перезагрузке отношений, "чтобы не сожалеть об упущенном времени и возможностях".
"Мы продолжаем вести непростой диалог с властями Швейцарии. Действует не только посольство Беларуси в городе Берне, но и швейцарская дипмиссия в городе Минске. Однако интенсивность и уровень официальных контактов в последние годы, к сожалению, существенно снизились. Отдельные направления белорусско-швейцарского двустороннего сотрудничества на нынешнем этапе фактически поставлены на паузу. Естественно, это произошло не по инициативе белорусской стороны", - добавил дипломат.
Посол отметил, что для многих стали неожиданностью "то рвение и та педантичность", с которыми Швейцария имплементирует и соблюдает практически все антибелорусские и антироссийские санкции коллективного Запада.
"Исходим из того, что здравый смысл в конечном итоге возьмем вверх. Уверен, что возникшая в Евросоюзе и подхваченная Швейцарией эйфория по поводу возможности нанесения некоего неприемлемого экономического ущерба Союзному государству Беларуси и России неизбежно сменится отрезвлением и пониманием необходимости возврата к приемлемому уровню сотрудничества", - подчеркнул собеседник агентства.
Ганевич уточнил, что посольство Белоруссии еще содействует развитию сохраняющихся и установлению новых бизнес-связей, сотрудничества в области медицины и культуры, человеческих контактов между народами двух стран.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.