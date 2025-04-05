В Афганистане заявили о бурном росте туризма
Министерство информации и культуры Афганистана выдало 539 лицензий туркомпаниям
Кабул. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В связи с бурным ростом туризма в Афганистане министерство информации и культуры в минувшем 1403-м году по афганскому летосчислению (закончился 20 марта) выдало более 500 лицензий на осуществление деятельности в области гостеприимства, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
По словам пресс-секретаря министерства Хабиба Гофрана, целью лицензирования деятельности в сфере туризма является стимулирование частного сектора, улучшение качества обслуживания путешественников и создание новых рабочих мест для афганцев.
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"Чтобы предоставлять более качественные услуги туристам и стимулировать частный сектор в сфере туризма и туриндустрии, министерство информации и культуры за прошедший год выдало новые лицензии 539 туристическим компаниям. Из них 25 компаний продлили свои предыдущие лицензии, а остальные предприятия начали свою деятельность впервые", - цитирует слова чиновника новостной портал Tolo news.
Согласно официальной государственной статистике, в прошедшем году около 7,7 тысяч иностранных туристов посетили Афганистан. Наибольшей популярностью у путешественников пользовались памятники древнего зодчества и исторические достопримечательности.
Согласно информации Союза туристических компаний Кабула, организация предпринимает постоянные усилия по улучшению качества обслуживания как местных, так и иностранных туристов.
"Более пяти тысяч иностранных граждан посетили афганскую столицу, чтобы ознакомиться с туристическими достопримечательностями. Я полон надежд на будущее и обращаюсь к правительству с просьбой улучшить существующие условия работы туркомпаний, в первую очередь за счет увеличения инвестиций в национальные парки и расширения государственных услуг для путешественников", - заявил изданию глава союза Ахмад Сайяр Рахими.
По информации союза, туристические компании в Афганистане предлагают путешественникам пакетные туры по разным регионам страны, а также бронируют проездные документы и оказывают визовые услуги.
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