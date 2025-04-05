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Добыча минералов на Украине потребует миллиарды вложений, пишет Politico - РИА Новости, 05.04.2025
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23:44 05.04.2025 (обновлено: 23:46 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/mineraly-2009586794.html
Добыча минералов на Украине потребует миллиарды вложений, пишет Politico
Добыча минералов на Украине потребует миллиарды вложений, пишет Politico - РИА Новости, 05.04.2025
Добыча минералов на Украине потребует миллиарды вложений, пишет Politico
Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия, заявило издание Politico. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:44:00+03:00
2025-04-05T23:46:00+03:00
украина
сша
киев
дональд трамп
politico
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия, заявило издание Politico. Как пишет издание, "гамбит" Киева по минералам превратился в политическую катастрофу для властей. Отмечается, что у Украины может не оказаться огромных ресурсов, которые она обещала администрации президента США Дональду Трампу в рамках сделки по полезным ископаемым. "Добыча каких-либо полезных ископаемых из-под земли будет стоить миллиарды и может занять десятилетия, что далеко не соответствует срокам, которые, похоже, предполагал Трамп", - добавляет издание. Politico делает акцент на том, что сначала должен закончится конфликт Украины с Россией, прежде чем Киев сможет извлечь прибыль из своей промышленности по добыче полезных ископаемых. Стране также потребуется восстановить разрушенную энергосистему, и ей потребуются инвестиции как в горнодобывающую, так и перерабатывающую промышленность. Издание назвало две украинские компании по полезным ископаемым и сроки, за которые можно наладить производство минералов. Так украинский компании по добыче титана ООО ПКФ "Велта" потребовалось семь лет, чтобы разработать месторождение оксида титана. Как добавил изданию главный менеджер по стратегическому развитию украинской компании по добычи лития UkrLithiumMining Денис Алешин, добыча литиевой руды в стране займет от "десяти до 15 лет". Politico напоминает, что UkrLithiumMining купила в 2017 году лицензию на 20 лет для добычи литиевой руды в Полоховском месторождении Кировоградской области за пять миллионов долларов. По словам издания, Полоховское месторождение "все еще выглядит как пустое поле" с датчиками и буровыми установками. "Чтобы наш литиевый рудник и обогатительный комбинат заработал, нам потребуются инвестиции в размере 350 миллионов долларов. Наша стратегия – найти глобальных стратегических игроков, которые будут финансировать наше месторождение, при этом мы остаемся надежным местным партнером", - заявил изданию Алешин. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008139374.html
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Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Politico, Верховная Рада Украины
Добыча минералов на Украине потребует миллиарды вложений, пишет Politico

Politico: добыча полезных ископаемых на Украине потребует миллиарды вложений

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с США потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия, заявило издание Politico.
Как пишет издание, "гамбит" Киева по минералам превратился в политическую катастрофу для властей. Отмечается, что у Украины может не оказаться огромных ресурсов, которые она обещала администрации президента США Дональду Трампу в рамках сделки по полезным ископаемым.
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"Добыча каких-либо полезных ископаемых из-под земли будет стоить миллиарды и может занять десятилетия, что далеко не соответствует срокам, которые, похоже, предполагал Трамп", - добавляет издание.
Politico делает акцент на том, что сначала должен закончится конфликт Украины с Россией, прежде чем Киев сможет извлечь прибыль из своей промышленности по добыче полезных ископаемых. Стране также потребуется восстановить разрушенную энергосистему, и ей потребуются инвестиции как в горнодобывающую, так и перерабатывающую промышленность.
Издание назвало две украинские компании по полезным ископаемым и сроки, за которые можно наладить производство минералов. Так украинский компании по добыче титана ООО ПКФ "Велта" потребовалось семь лет, чтобы разработать месторождение оксида титана. Как добавил изданию главный менеджер по стратегическому развитию украинской компании по добычи лития UkrLithiumMining Денис Алешин, добыча литиевой руды в стране займет от "десяти до 15 лет".
Politico напоминает, что UkrLithiumMining купила в 2017 году лицензию на 20 лет для добычи литиевой руды в Полоховском месторождении Кировоградской области за пять миллионов долларов. По словам издания, Полоховское месторождение "все еще выглядит как пустое поле" с датчиками и буровыми установками.
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"Чтобы наш литиевый рудник и обогатительный комбинат заработал, нам потребуются инвестиции в размере 350 миллионов долларов. Наша стратегия – найти глобальных стратегических игроков, которые будут финансировать наше месторождение, при этом мы остаемся надежным местным партнером", - заявил изданию Алешин.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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