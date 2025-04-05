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Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе - РИА Новости, 05.04.2025
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20:52 05.04.2025 (обновлено: 23:54 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/mask-2009571399.html
Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе
Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе - РИА Новости, 05.04.2025
Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе
Число террористических нападений в Европе растет, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил американский миллиардер и глава Департамента... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:52:00+03:00
2025-04-05T23:54:00+03:00
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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Число террористических нападений в Европе растет, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции.&quot;Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция&quot;, — отметил он. Говоря о "резне в Европе", Маск предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график. "Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет", — заявил американский предприниматель.Как подчеркнул Маск, цифры очевидны.
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в мире, европа, сша, италия, илон маск
В мире, Европа, США, Италия, Илон Маск
Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе

Маск: частота терактов в Европе приведет к полномасштабному кровопролитию

© AP Photo / Mark LennihanИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Илон Маск. Архивное фото
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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Число террористических нападений в Европе растет, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции.
«

"Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", — отметил он.

Говоря о "резне в Европе", Маск предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график.
"Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет", — заявил американский предприниматель.
Как подчеркнул Маск, цифры очевидны.
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В миреЕвропаСШАИталияИлон Маск
 
 
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