Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе
Маск: частота терактов в Европе приведет к полномасштабному кровопролитию
© AP Photo / Mark LennihanИлон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Илон Маск. Архивное фото
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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Число террористических нападений в Европе растет, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции.
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"Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", — отметил он.
Говоря о "резне в Европе", Маск предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график.
"Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет", — заявил американский предприниматель.
Как подчеркнул Маск, цифры очевидны.
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