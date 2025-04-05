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Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе

Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе - РИА Новости, 05.04.2025

Маск предупредил о возможности широкомасштабной резни в Европе

Число террористических нападений в Европе растет, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил американский миллиардер и глава Департамента... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T20:52:00+03:00

2025-04-05T20:52:00+03:00

2025-04-05T23:54:00+03:00

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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Число террористических нападений в Европе растет, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига" во Флоренции."Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе. И СМИ, традиционные СМИ преуменьшают эти атаки. Но атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", — отметил он. Говоря о "резне в Европе", Маск предложил поместить частоту террористических атак и их количество на график. "Ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители, вот куда это приведет", — заявил американский предприниматель.Как подчеркнул Маск, цифры очевидны.

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европа

сша

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, сша, италия, илон маск