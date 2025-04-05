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Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 05.04.2025 (обновлено: 22:45 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html
Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине
Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине - РИА Новости, 05.04.2025
Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине
Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, добавив, что... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:44:00+03:00
2025-04-05T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
илон маск
маттео сальвини
нато
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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, добавив, что выступающие за продолжение военных действий - лицемеры и лжецы. "У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе итальянской партии "Лига" в во Флоренции. Беседу с Маском со сцены вел лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250328/mask-2007836301.html
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россия, украина, сша, владимир путин, илон маск, маттео сальвини, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Илон Маск, Маттео Сальвини, НАТО, В мире
Маск выступил с заявлением о конфликте на Украине

Маск призвал остановить конфликт на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, добавив, что выступающие за продолжение военных действий - лицемеры и лжецы.
«
"У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе итальянской партии "Лига" в во Флоренции.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Маск рассказал, чем завершится кризис на Украине
28 марта, 02:29
Беседу с Маском со сцены вел лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Маск отреагировал на нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью
9 марта, 08:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинИлон МаскМаттео СальвиниНАТОВ мире
 
 
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