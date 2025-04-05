https://ria.ru/20250405/mask-2009465393.html

Более половины американцев считают, что Маску дали чрезмерные полномочия

Более половины американцев считают, что Маску дали чрезмерные полномочия - РИА Новости, 05.04.2025

Более половины американцев считают, что Маску дали чрезмерные полномочия

Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп делегировал предпринимателю Илону Маску слишком много полномочий, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T02:22:00+03:00

2025-04-05T02:22:00+03:00

2025-04-05T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп делегировал предпринимателю Илону Маску слишком много полномочий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос. "Новый опрос также показал, что 55% избирателей считают, что Трамп делегировал слишком много полномочий Илону Маску", - пишет издание. Отмечается, что 53% американцев придерживаются негативного мнения о Маске, 42% - позитивного. Опрос проводился с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи зарегистрированных американских избирателей, погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Как сообщило со ссылкой на источники в среду издание Politico, Трамп объявил своему окружению, что Маск покинет свой пост в ближайшие недели. По данным собеседников издания, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации американского лидера и многие внешние союзники разочаровались действующим главой департамента из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу. В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, опровергнув сообщения СМИ о том, что Трамп якобы сообщил окружению о предстоящем уходе Маска, заявила, что действующий глава департамента уйдет с государственной службы тогда, когда его работа будет завершена. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявлял, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250405/poshliny-2009464482.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон, politico