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ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка" - РИА Новости, 05.04.2025
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09:01 05.04.2025 (обновлено: 09:46 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/manyak-2009486186.html
ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"
ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка" - РИА Новости, 05.04.2025
ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:01:00+03:00
2025-04-05T09:46:00+03:00
происшествия
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. "Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А. Ю. к совершению нераскрытых преступлений. &lt;…&gt; Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что эту информацию они получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД."Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000-х годах, в основном в столичном Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В октябре 2007-го Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html
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происшествия, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"

ФСИН раскрыла причастность "битцевского маньяка" Пичушкина еще к 11 убийствам

© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкАлександр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Алексей Панов
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Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
"Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А. Ю. к совершению нераскрытых преступлений. <…> Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", — говорится в релизе.
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В ведомстве отметили, что эту информацию они получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД.
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000-х годах, в основном в столичном Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В октябре 2007-го Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
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