https://ria.ru/20250405/manyak-2009486186.html

ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"

ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка" - РИА Новости, 05.04.2025

ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T09:01:00+03:00

2025-04-05T09:01:00+03:00

2025-04-05T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН. "Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А. Ю. к совершению нераскрытых преступлений. <…> Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что эту информацию они получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД."Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000-х годах, в основном в столичном Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В октябре 2007-го Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.

https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд