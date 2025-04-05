ФСИН раскрыла еще 11 убийств "битцевского маньяка"
ФСИН раскрыла причастность "битцевского маньяка" Пичушкина еще к 11 убийствам
© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкАлександр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Битцевский маньяк" Александр Пичушкин причастен еще к 11 убийствам, он готов дать признательные показания, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.
"Сотрудникам Главного оперативного управления ФСИН России удалось получить информацию о причастности осужденного Пичушкина А. Ю. к совершению нераскрытых преступлений. <…> Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что эту информацию они получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД.
"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал преступления в 1990-2000-х годах, в основном в столичном Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: пожилых, инвалидов и людей с психическими расстройствами. В октябре 2007-го Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению. Как установила экспертиза, Пичушкин вменяем, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.