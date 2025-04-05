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Telegraph призвала Макрона изучить советы по использованию парфюма - РИА Новости, 05.04.2025
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15:22 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/makron-2009527820.html
Telegraph призвала Макрона изучить советы по использованию парфюма
Telegraph призвала Макрона изучить советы по использованию парфюма - РИА Новости, 05.04.2025
Telegraph призвала Макрона изучить советы по использованию парфюма
Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами, как правильно пользоваться парфюмом, чтобы не страдали окружающие, и призвала президента... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:22:00+03:00
2025-04-05T15:22:00+03:00
в мире
франция
италия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами, как правильно пользоваться парфюмом, чтобы не страдали окружающие, и призвала президента Франции Эммануэля Макрона обратить внимание на эту публикацию.. Ранее в печать вышла книга "Трагедия Елисейского дворца" под авторством политического обозревателя Оливье Бомона. В ней утверждается, что Макрон чрезмерно привержен использованию аромата Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. По словам автора, для Макрона это - "атрибут власти". Daily Telegraph опубликовала на данную тему статью, озаглавив ее "Правила по использованию ароматов, позволяющие не тяготить других людей (Макрон, возьмите на заметку)". Под заголовком размещена фотография, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольно отстраняется от лица Макрона. Издание отмечает со ссылкой на книгу, что Макрон использует одеколон Dior в "промышленных масштабах", и его помощники якобы могут "учуять" присутствие президента еще до того, как он войдет в комнату. Газета напоминает читателям, что чувствительность к запахам может сильно отличаться у разных людей, поэтому при нанесении своего фирменного аромата стоит проявлять некоторую сдержанность. Мужчинам издание рекомендует, ссылаясь на экспертов, не "обливать себя" одеколоном, а брызгать по два раза на шею под ушами. Дополнительно можно один раз брызнуть парфюмом на предплечье. Чтобы запах был еще менее сильным, можно наносить его на одежду, а не кожу. "Макрон, судя по всему, и дальше продолжит обливаться Eau Sauvage. И хотя он, возможно, пытается сделать смелое заявление о праве на монархическую власть при помощи своего парфюма, наиболее мощный эффект обычно имеет едва уловимый аромат", - заключает газета.
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
https://ria.ru/20250404/makron-2009433274.html
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в мире, франция, италия, эммануэль макрон, джорджа мелони, christian dior
В мире, Франция, Италия, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Christian Dior
Telegraph призвала Макрона изучить советы по использованию парфюма

Telegraph призвала Макрона прочесть статью о том, как пользоваться парфюмом

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Британская газета Daily Telegraph опубликовала статью с советами, как правильно пользоваться парфюмом, чтобы не страдали окружающие, и призвала президента Франции Эммануэля Макрона обратить внимание на эту публикацию..
Ранее в печать вышла книга "Трагедия Елисейского дворца" под авторством политического обозревателя Оливье Бомона. В ней утверждается, что Макрон чрезмерно привержен использованию аромата Eau Sauvage от Christian Dior в одеколонной версии. По словам автора, для Макрона это - "атрибут власти".
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Daily Telegraph опубликовала на данную тему статью, озаглавив ее "Правила по использованию ароматов, позволяющие не тяготить других людей (Макрон, возьмите на заметку)". Под заголовком размещена фотография, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольно отстраняется от лица Макрона.
Издание отмечает со ссылкой на книгу, что Макрон использует одеколон Dior в "промышленных масштабах", и его помощники якобы могут "учуять" присутствие президента еще до того, как он войдет в комнату.
Газета напоминает читателям, что чувствительность к запахам может сильно отличаться у разных людей, поэтому при нанесении своего фирменного аромата стоит проявлять некоторую сдержанность. Мужчинам издание рекомендует, ссылаясь на экспертов, не "обливать себя" одеколоном, а брызгать по два раза на шею под ушами. Дополнительно можно один раз брызнуть парфюмом на предплечье. Чтобы запах был еще менее сильным, можно наносить его на одежду, а не кожу.
"Макрон, судя по всему, и дальше продолжит обливаться Eau Sauvage. И хотя он, возможно, пытается сделать смелое заявление о праве на монархическую власть при помощи своего парфюма, наиболее мощный эффект обычно имеет едва уловимый аромат", - заключает газета.
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В миреФранцияИталияЭммануэль МакронДжорджа МелониChristian Dior
 
 
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