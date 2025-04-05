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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.04.2025
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:38:00+03:00
2025-04-05T15:38:00+03:00
2025-04-05T15:55:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "В результате вооружённой киевской агрессии сегодня ночью в Кировском районе Макеевки погибла женщина 1980 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250405/dnr-2009527989.html
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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница, еще одна пострадала