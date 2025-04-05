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При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 05.04.2025 (обновлено: 15:55 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/makeevka-2009531531.html
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.04.2025
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:38:00+03:00
2025-04-05T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "В результате вооружённой киевской агрессии сегодня ночью в Кировском районе Макеевки погибла женщина 1980 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20250405/dnr-2009527989.html
макеевка
донецкая народная республика
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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница, еще одна пострадала

© Владислав Ключаров/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР. 5 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Владислав Ключаров/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Макеевки в ДНР. 5 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров.
"В результате вооружённой киевской агрессии сегодня ночью в Кировском районе Макеевки погибла женщина 1980 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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