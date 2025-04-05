https://ria.ru/20250405/makeevka-2009531531.html

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 05.04.2025

При обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:38:00+03:00

2025-04-05T15:38:00+03:00

2025-04-05T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009535578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22286cf5613eb27b45ac350d508d832e.jpg

ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна пострадала при обстреле украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "В результате вооружённой киевской агрессии сегодня ночью в Кировском районе Макеевки погибла женщина 1980 года рождения и пострадала женщина 1988 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20250405/dnr-2009527989.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, донецкая народная республика, кировский район, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия