https://ria.ru/20250405/mahachkala-2009509579.html

В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка

В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка - РИА Новости, 05.04.2025

В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка

В Махачкале в подземном паркинге торгового центра произошла перестрелка, один человек погиб, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:43:00+03:00

2025-04-05T12:43:00+03:00

2025-04-05T14:45:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. В Махачкале в подземном паркинге торгового центра произошла перестрелка, один человек погиб, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. "По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений, с последующей перестрелкой, в результате которой человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в заявлении.Отмечается, что владелец ТЦ скрылся с места преступления. Позже сотрудникам полиции удалось выяснить его местонахождение, сейчас задержанного доставили в больницу из-за полученных травм.В СК пояснили, что начнут проводить с правонарушителем следственные действия, если у него не обнаружат медицинских противопоказаний. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250401/murmansk-2008539816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)