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В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка - РИА Новости, 05.04.2025
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12:43 05.04.2025 (обновлено: 14:45 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/mahachkala-2009509579.html
В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка
В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка - РИА Новости, 05.04.2025
В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка
В Махачкале в подземном паркинге торгового центра произошла перестрелка, один человек погиб, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:43:00+03:00
2025-04-05T14:45:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. В Махачкале в подземном паркинге торгового центра произошла перестрелка, один человек погиб, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану. "По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений, с последующей перестрелкой, в результате которой человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в заявлении.Отмечается, что владелец ТЦ скрылся с места преступления. Позже сотрудникам полиции удалось выяснить его местонахождение, сейчас задержанного доставили в больницу из-за полученных травм.В СК пояснили, что начнут проводить с правонарушителем следственные действия, если у него не обнаружат медицинских противопоказаний. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250401/murmansk-2008539816.html
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происшествия, россия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В паркинге торгового центра в Махачкале произошла перестрелка

В Махачкале при стрельбе в паркинге торгового центра погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. В Махачкале в подземном паркинге торгового центра произошла перестрелка, один человек погиб, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Дагестану.
"По данным следствия, 4 апреля 2025 года в вечернее время на подземной парковке торгового центра "Ардар" между фактическим владельцем торгового центра и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений, с последующей перестрелкой, в результате которой человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что владелец ТЦ скрылся с места преступления. Позже сотрудникам полиции удалось выяснить его местонахождение, сейчас задержанного доставили в больницу из-за полученных травм.
В СК пояснили, что начнут проводить с правонарушителем следственные действия, если у него не обнаружат медицинских противопоказаний.
Возбуждено уголовное дело.
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