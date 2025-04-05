https://ria.ru/20250405/maduro-2009468628.html

Мадуро заявил, что мир отреагирует на развязанную США тарифную войну

Мадуро заявил, что мир отреагирует на развязанную США тарифную войну - РИА Новости, 05.04.2025

Мадуро заявил, что мир отреагирует на развязанную США тарифную войну

Президент США Дональд Трамп развязал под предлогом освобождения своей страны войну против всего мира, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, поставив под... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:32:00+03:00

2025-04-05T03:32:00+03:00

2025-04-05T03:32:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

николас мадуро

введение трампом пошлин на импорт

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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп развязал под предлогом освобождения своей страны войну против всего мира, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, поставив под вопрос озвученный Вашингтоном предлог для повышения пошлин. "(Трамп) заявил, что настал день освобождения Соединенных Штатов. Я спрашиваю: Соединенным Штатам следует освободиться от мира или миру следует освободиться от Соединенных Штатов? Какова правда? Кто от кого освобождается? Это развязанная война, на которую реагирует каждая страна, и отреагирует все человечество", - заявил Мадуро, выступая на встрече с представителями коммун, которую транслировало местное ТВ. Венесуэльский лидер в этой связи заявил, что его страна по счастью не зависит от Соединенных Штатов и строит свой собственный путь, преодолевая внешние сложности. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250405/tramp-2009466373.html

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в мире, сша, дональд трамп, николас мадуро, введение трампом пошлин на импорт