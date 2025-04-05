Умер руководитель старооскольского театра Семен Лосев
Умер худрук Старооскольского театра для детей и молодежи Семен Лосев
Семен Лосев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов сообщил о смерти художественного руководителя Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженного деятеля искусств РФ Семена Лосева.
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"С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ушёл из жизни Семен Михайлович Лосев, художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженный деятель искусств РФ и г. Севастополь, почётный гражданин Старооскольского городского округа. Это невосполнимая утрата для нашего округа", - написал Жданов в субботу в своем Telegram-канале.
Глава отметил, что Семен Михайлович был не только выдающимся руководителем, но и человеком, который посвятил свою жизнь развитию театрального искусства в Старом Осколе. Его преданность делу и талант позволили создать уникальную актерскую школу, которая воспитала не одно поколение артистов.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Семена Михайловича, коллективу театра и всем, кто знал и любил этого замечательного человека. Память о нём навсегда останется в наших сердцах ", - подчеркнул Жданов.
По данным из открытых источников, Лосев родился 23 октября 1946 года. Он окончил режиссёрское отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской и продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии под руководством Г.А. Товстоногова. Работал в театрах Севастополя, Риги, Вильнюса, Киева и Болгарии, преподавал в институтах культуры Челябинска и Ленинграда, а также в Латвийской музыкальной академии. С 2001 года Лосев стал режиссёром, а с 2007 года — художественным руководителем Старооскольского театра для детей и молодежи, где также преподавал актерское мастерство.