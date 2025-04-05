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Умер руководитель старооскольского театра Семен Лосев - РИА Новости, 05.04.2025
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Культура
 
20:37 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/losev-2009569385.html
Умер руководитель старооскольского театра Семен Лосев
Умер руководитель старооскольского театра Семен Лосев - РИА Новости, 05.04.2025
Умер руководитель старооскольского театра Семен Лосев
Глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов сообщил о смерти художественного руководителя Старооскольского театра для детей и... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T20:37:00+03:00
2025-04-05T20:37:00+03:00
культура
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новости культуры
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов сообщил о смерти художественного руководителя Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженного деятеля искусств РФ Семена Лосева. "С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ушёл из жизни Семен Михайлович Лосев, художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженный деятель искусств РФ и г. Севастополь, почётный гражданин Старооскольского городского округа. Это невосполнимая утрата для нашего округа", - написал Жданов в субботу в своем Telegram-канале. Глава отметил, что Семен Михайлович был не только выдающимся руководителем, но и человеком, который посвятил свою жизнь развитию театрального искусства в Старом Осколе. Его преданность делу и талант позволили создать уникальную актерскую школу, которая воспитала не одно поколение артистов. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким Семена Михайловича, коллективу театра и всем, кто знал и любил этого замечательного человека. Память о нём навсегда останется в наших сердцах ", - подчеркнул Жданов. По данным из открытых источников, Лосев родился 23 октября 1946 года. Он окончил режиссёрское отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской и продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии под руководством Г.А. Товстоногова. Работал в театрах Севастополя, Риги, Вильнюса, Киева и Болгарии, преподавал в институтах культуры Челябинска и Ленинграда, а также в Латвийской музыкальной академии. С 2001 года Лосев стал режиссёром, а с 2007 года — художественным руководителем Старооскольского театра для детей и молодежи, где также преподавал актерское мастерство.
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старооскольский городской округ, россия, севастополь, культура, новости культуры, семен лосев
Культура, Старооскольский городской округ, Россия, Севастополь, Культура, Новости культуры, Семен Лосев
Умер руководитель старооскольского театра Семен Лосев

Умер худрук Старооскольского театра для детей и молодежи Семен Лосев

© Фото : Старооскольский Театр для Детей и Молодёжи/ВКонтактеСемен Лосев
Семен Лосев - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Старооскольский Театр для Детей и Молодёжи/ВКонтакте
Семен Лосев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов сообщил о смерти художественного руководителя Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженного деятеля искусств РФ Семена Лосева.
«
"С глубокой скорбью сообщаю, что сегодня ушёл из жизни Семен Михайлович Лосев, художественный руководитель Старооскольского театра для детей и молодежи имени Б.И. Равенских, заслуженный деятель искусств РФ и г. Севастополь, почётный гражданин Старооскольского городского округа. Это невосполнимая утрата для нашего округа", - написал Жданов в субботу в своем Telegram-канале.
Глава отметил, что Семен Михайлович был не только выдающимся руководителем, но и человеком, который посвятил свою жизнь развитию театрального искусства в Старом Осколе. Его преданность делу и талант позволили создать уникальную актерскую школу, которая воспитала не одно поколение артистов.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Семена Михайловича, коллективу театра и всем, кто знал и любил этого замечательного человека. Память о нём навсегда останется в наших сердцах ", - подчеркнул Жданов.
По данным из открытых источников, Лосев родился 23 октября 1946 года. Он окончил режиссёрское отделение Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской и продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии под руководством Г.А. Товстоногова. Работал в театрах Севастополя, Риги, Вильнюса, Киева и Болгарии, преподавал в институтах культуры Челябинска и Ленинграда, а также в Латвийской музыкальной академии. С 2001 года Лосев стал режиссёром, а с 2007 года — художественным руководителем Старооскольского театра для детей и молодежи, где также преподавал актерское мастерство.
 
КультураСтарооскольский городской округРоссияСевастопольКультураНовости культурыСемен Лосев
 
 
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