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Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 05.04.2025
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17:15 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/likhoradka-2009545716.html
Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 05.04.2025
Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья
Случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы на территории России, Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:15:00+03:00
2025-04-05T17:15:00+03:00
здоровье - общество
россия
индийский океан
реюньон
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы на территории России, Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в мире, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Согласно информации в СМИ, на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикугунья, пояснили в ведомстве. "Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в мире… На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В России есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в пресс-службе. Там пояснили, что лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. По информации Роспотребнадзора, с начала 2025 года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. В таких странах как Тайвань, Австралия, Чили и Германия зарегистрировано 19 завозных случаев. "Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски", - рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. "Люди, совершающие поездки в районы риска, должны соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки и предусматривать в комнатах оконные сетки для предотвращения проникновения насекомых", - пояснили там.
https://ria.ru/20250404/frantsija-2009448465.html
https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009529474.html
https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
россия
индийский океан
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здоровье - общество, россия, индийский океан, реюньон, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Индийский океан, Реюньон, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы на территории России, Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в мире, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Согласно информации в СМИ, на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикугунья, пояснили в ведомстве.
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"Роспотребнадзор держит на контроле информацию о распространении арбовирусных инфекций в мире… На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В России есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание", - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что лихорадка чикунгунья – это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге.
По информации Роспотребнадзора, с начала 2025 года в мире зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. В таких странах как Тайвань, Австралия, Чили и Германия зарегистрировано 19 завозных случаев.
"Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски", - рассказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве добавили, что основными симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
"Люди, совершающие поездки в районы риска, должны соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки и предусматривать в комнатах оконные сетки для предотвращения проникновения насекомых", - пояснили там.
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Здоровье - ОбществоРоссияИндийский океанРеюньонФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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