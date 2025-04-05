https://ria.ru/20250405/leningrad-2008940308.html

Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали

Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали - РИА Новости, 05.04.2025

Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали

В 1982 году в городе Революции на Неве случилось необычное по тем временам преступление, заставившее краснеть как школьников многих милицейских начальников. И... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:35:00+03:00

2025-04-05T08:35:00+03:00

2025-04-05T08:35:00+03:00

происшествия

нева (река)

васильевский остров

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В 1982 году в городе Революции на Неве случилось необычное по тем временам преступление, заставившее краснеть как школьников многих милицейских начальников. И связано оно было с пикантными снимками.Несмотря на кажущуюся курьезность ситуации, дело было весьма серьезным, и не все его участники смогли дожить до суда. А у организаторов, судя по всему, были очень влиятельные покровители.Странный пассажир и выстрел в головуВ одно октябрьское утро старший наряда таможенной службы Ленинградского порта Митрофанов обратил внимание на странно ведущего себя пассажира, который постоянно озирался и ронял из трясущихся рук паспорт.Интуиция не подвела таможенника: при личном досмотре гражданина Никулина, оказавшимся научным сотрудником одного из ленинградских НИИ, обнаружили около сотни метров кинопленки с весьма откровенными сценами с участием "школьниц".Одну из девушек быстро опознали оперативники - это была 24-летняя Евгения Жаркова. Несколько месяцев назад ее нашли убитой во дворе одного из домов на Васильевском острове – преступник выстрелил ей в голову из пистолета Макарова.При обыске в квартире погибшей оперативники нашли диковинные наряды: кукольное платье, форму медсестры и даже буденовку. А в фотоальбоме были найдены ее интимные снимки.Задержанный с кинопленкой Никулин, который должен был отвезти пленку в Германию, сказал, что решился на контрабанду из-за сына, который тяжело болел. Якобы за границей с ним должны были рассчитаться лекарствами.Кто конкретно передал пленку Никулину, выяснить не удалось: с ним вели переговоры посредники, "весьма солидные люди". И их почему-то не стали разрабатывать.Никулину же дали восемь лет тюрьмы.Жених хотел броситься в рекуМилиционеры довольно быстро выяснили, что у погибшей был жених Игорь Лисовец, работавший инкассатором. Он имел доступ к пистолету Макарова.В день убийства он попытался покончить с собой у Дворцового моста, Но его удалось спасти.Спустя сутки с ним уже разговаривали оперативники. Он рассказал, что к нему на улице подошел незнакомец и, улыбаясь, показал пикантные снимки его девушки Жени.Тогда Игорь пошел к невесте и потребовал объяснений, а она просто выгнала его. Выйдя от нее, мужчина купил несколько бутылок водки и распил его с местными алкашами во дворе. Очнулся уже дома, с больной головой.Утром он снова поехал к Жене, но там уже была милиция. Игорь почувствовал себя виноватым в гибели возлюбленной и решил покончить с собой.Следователи нашли мужчин, которые выпивали вместе с Игорем. И те все подтвердили. С инкассатора сняли подозрения.Еще одна "школьница" и жених со странностямиНа той пленке, которую изъяли у Никулина, вместе с Евгенией Жарковой была снята еще одна молодая девушка, также одетая в школьную форму. Было ясно, что форму шили на заказ, сыщики начали проверять городские ателье.И в одном их ожидала удача: на снимках опознали Татьяну Репину, мать-одиночку, проживавшую в общежитии судостроительного завода.После задержания девушка призналась, что работала порномоделью вместе с Жарковой, чтобы прокормить сына.В этот бизнес ее вовлек жених Евгении, Игорь Лисовец. И он, по словам Репиной, убил невесту - понимал, что девушки могут пойти в милицию.Для того чтобы обеспечить себе алиби, Игорь напоил дворовых мужиков и добрел с ними до своего дома, а наутро устроил истерику и спрыгнул с моста в воды Невы. Все, чтобы отвести от себя подозрение.Татьяна рассказывала следователям, что Игорь порой вел себя неадекватно: ему нравилось смотреть на свою девушку Женю в объятиях чужих мужчин.Репина назвала следователям адрес павильона, где подпольно снимали порнографическое кино, но когда оперативники прибыли туда, там оказалось пусто. Кто-то умело обрывал все ниточки и зачищал хвосты.Спустя несколько месяцев Игоря Лисовского обнаружили мертвым. Его тело было наполовину сожжено.В итоге по этому делу судили только моделей, которые были задействованы в пикантных съемках. Выйти же на след владельцев этого преступного бизнеса, к сожалению, так и не удалось.

нева (река)

васильевский остров

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происшествия, нева (река), васильевский остров