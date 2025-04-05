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Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали - РИА Новости, 05.04.2025
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08:35 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/leningrad-2008940308.html
Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали
Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали - РИА Новости, 05.04.2025
Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали
В 1982 году в городе Революции на Неве случилось необычное по тем временам преступление, заставившее краснеть как школьников многих милицейских начальников. И... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:35:00+03:00
2025-04-05T08:35:00+03:00
происшествия
нева (река)
васильевский остров
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В 1982 году в городе Революции на Неве случилось необычное по тем временам преступление, заставившее краснеть как школьников многих милицейских начальников. И связано оно было с пикантными снимками.Несмотря на кажущуюся курьезность ситуации, дело было весьма серьезным, и не все его участники смогли дожить до суда. А у организаторов, судя по всему, были очень влиятельные покровители.Странный пассажир и выстрел в головуВ одно октябрьское утро старший наряда таможенной службы Ленинградского порта Митрофанов обратил внимание на странно ведущего себя пассажира, который постоянно озирался и ронял из трясущихся рук паспорт.Интуиция не подвела таможенника: при личном досмотре гражданина Никулина, оказавшимся научным сотрудником одного из ленинградских НИИ, обнаружили около сотни метров кинопленки с весьма откровенными сценами с участием "школьниц".Одну из девушек быстро опознали оперативники - это была 24-летняя Евгения Жаркова. Несколько месяцев назад ее нашли убитой во дворе одного из домов на Васильевском острове – преступник выстрелил ей в голову из пистолета Макарова.При обыске в квартире погибшей оперативники нашли диковинные наряды: кукольное платье, форму медсестры и даже буденовку. А в фотоальбоме были найдены ее интимные снимки.Задержанный с кинопленкой Никулин, который должен был отвезти пленку в Германию, сказал, что решился на контрабанду из-за сына, который тяжело болел. Якобы за границей с ним должны были рассчитаться лекарствами.Кто конкретно передал пленку Никулину, выяснить не удалось: с ним вели переговоры посредники, "весьма солидные люди". И их почему-то не стали разрабатывать.Никулину же дали восемь лет тюрьмы.Жених хотел броситься в рекуМилиционеры довольно быстро выяснили, что у погибшей был жених Игорь Лисовец, работавший инкассатором. Он имел доступ к пистолету Макарова.В день убийства он попытался покончить с собой у Дворцового моста, Но его удалось спасти.Спустя сутки с ним уже разговаривали оперативники. Он рассказал, что к нему на улице подошел незнакомец и, улыбаясь, показал пикантные снимки его девушки Жени.Тогда Игорь пошел к невесте и потребовал объяснений, а она просто выгнала его. Выйдя от нее, мужчина купил несколько бутылок водки и распил его с местными алкашами во дворе. Очнулся уже дома, с больной головой.Утром он снова поехал к Жене, но там уже была милиция. Игорь почувствовал себя виноватым в гибели возлюбленной и решил покончить с собой.Следователи нашли мужчин, которые выпивали вместе с Игорем. И те все подтвердили. С инкассатора сняли подозрения.Еще одна "школьница" и жених со странностямиНа той пленке, которую изъяли у Никулина, вместе с Евгенией Жарковой была снята еще одна молодая девушка, также одетая в школьную форму. Было ясно, что форму шили на заказ, сыщики начали проверять городские ателье.И в одном их ожидала удача: на снимках опознали Татьяну Репину, мать-одиночку, проживавшую в общежитии судостроительного завода.После задержания девушка призналась, что работала порномоделью вместе с Жарковой, чтобы прокормить сына.В этот бизнес ее вовлек жених Евгении, Игорь Лисовец. И он, по словам Репиной, убил невесту - понимал, что девушки могут пойти в милицию.Для того чтобы обеспечить себе алиби, Игорь напоил дворовых мужиков и добрел с ними до своего дома, а наутро устроил истерику и спрыгнул с моста в воды Невы. Все, чтобы отвести от себя подозрение.Татьяна рассказывала следователям, что Игорь порой вел себя неадекватно: ему нравилось смотреть на свою девушку Женю в объятиях чужих мужчин.Репина назвала следователям адрес павильона, где подпольно снимали порнографическое кино, но когда оперативники прибыли туда, там оказалось пусто. Кто-то умело обрывал все ниточки и зачищал хвосты.Спустя несколько месяцев Игоря Лисовского обнаружили мертвым. Его тело было наполовину сожжено.В итоге по этому делу судили только моделей, которые были задействованы в пикантных съемках. Выйти же на след владельцев этого преступного бизнеса, к сожалению, так и не удалось.
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РИА Новости
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происшествия, нева (река), васильевский остров
Происшествия, Нева (река), Васильевский остров

Порномафия СССР: почему тайных хозяев Ленинграда так и не поймали

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В 1982 году в городе Революции на Неве случилось необычное по тем временам преступление, заставившее краснеть как школьников многих милицейских начальников. И связано оно было с пикантными снимками.
Несмотря на кажущуюся курьезность ситуации, дело было весьма серьезным, и не все его участники смогли дожить до суда. А у организаторов, судя по всему, были очень влиятельные покровители.
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИДевушка в школьной форме
Девушка в школьной форме - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Девушка в школьной форме

Странный пассажир и выстрел в голову

В одно октябрьское утро старший наряда таможенной службы Ленинградского порта Митрофанов обратил внимание на странно ведущего себя пассажира, который постоянно озирался и ронял из трясущихся рук паспорт.
Интуиция не подвела таможенника: при личном досмотре гражданина Никулина, оказавшимся научным сотрудником одного из ленинградских НИИ, обнаружили около сотни метров кинопленки с весьма откровенными сценами с участием "школьниц".
Одну из девушек быстро опознали оперативники - это была 24-летняя Евгения Жаркова. Несколько месяцев назад ее нашли убитой во дворе одного из домов на Васильевском острове – преступник выстрелил ей в голову из пистолета Макарова.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПистолет Макарова
Пистолет Макарова - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пистолет Макарова
При обыске в квартире погибшей оперативники нашли диковинные наряды: кукольное платье, форму медсестры и даже буденовку. А в фотоальбоме были найдены ее интимные снимки.
Задержанный с кинопленкой Никулин, который должен был отвезти пленку в Германию, сказал, что решился на контрабанду из-за сына, который тяжело болел. Якобы за границей с ним должны были рассчитаться лекарствами.
Кто конкретно передал пленку Никулину, выяснить не удалось: с ним вели переговоры посредники, "весьма солидные люди". И их почему-то не стали разрабатывать.
Никулину же дали восемь лет тюрьмы.
© Getty Images / yurii_zymКатушки с фильмами
Катушки с фильмами - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / yurii_zym
Катушки с фильмами

Жених хотел броситься в реку

Милиционеры довольно быстро выяснили, что у погибшей был жених Игорь Лисовец, работавший инкассатором. Он имел доступ к пистолету Макарова.
В день убийства он попытался покончить с собой у Дворцового моста, Но его удалось спасти.
Спустя сутки с ним уже разговаривали оперативники. Он рассказал, что к нему на улице подошел незнакомец и, улыбаясь, показал пикантные снимки его девушки Жени.
© РИА Новости / Михаил Дмитриев | Перейти в медиабанкДворцовый мост в Ленинграде
Дворцовый мост в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Дмитриев
Перейти в медиабанк
Дворцовый мост в Ленинграде
Тогда Игорь пошел к невесте и потребовал объяснений, а она просто выгнала его. Выйдя от нее, мужчина купил несколько бутылок водки и распил его с местными алкашами во дворе. Очнулся уже дома, с больной головой.
Утром он снова поехал к Жене, но там уже была милиция. Игорь почувствовал себя виноватым в гибели возлюбленной и решил покончить с собой.
Следователи нашли мужчин, которые выпивали вместе с Игорем. И те все подтвердили. С инкассатора сняли подозрения.

Еще одна "школьница" и жених со странностями

На той пленке, которую изъяли у Никулина, вместе с Евгенией Жарковой была снята еще одна молодая девушка, также одетая в школьную форму. Было ясно, что форму шили на заказ, сыщики начали проверять городские ателье.
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИШкольная форма времен СССР
Школьная форма времен СССР - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Школьная форма времен СССР
И в одном их ожидала удача: на снимках опознали Татьяну Репину, мать-одиночку, проживавшую в общежитии судостроительного завода.
После задержания девушка призналась, что работала порномоделью вместе с Жарковой, чтобы прокормить сына.
В этот бизнес ее вовлек жених Евгении, Игорь Лисовец. И он, по словам Репиной, убил невесту - понимал, что девушки могут пойти в милицию.
Для того чтобы обеспечить себе алиби, Игорь напоил дворовых мужиков и добрел с ними до своего дома, а наутро устроил истерику и спрыгнул с моста в воды Невы. Все, чтобы отвести от себя подозрение.
Татьяна рассказывала следователям, что Игорь порой вел себя неадекватно: ему нравилось смотреть на свою девушку Женю в объятиях чужих мужчин.
© Getty Images / Bet_NoireСъемки кино
Съемки кино - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Bet_Noire
Съемки кино
Репина назвала следователям адрес павильона, где подпольно снимали порнографическое кино, но когда оперативники прибыли туда, там оказалось пусто. Кто-то умело обрывал все ниточки и зачищал хвосты.
Спустя несколько месяцев Игоря Лисовского обнаружили мертвым. Его тело было наполовину сожжено.
В итоге по этому делу судили только моделей, которые были задействованы в пикантных съемках. Выйти же на след владельцев этого преступного бизнеса, к сожалению, так и не удалось.
 
ПроисшествияНева (река)Васильевский остров
 
 
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