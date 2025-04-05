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Украинцы не привозили лекарства в Курскую область, рассказал очевидец - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/lekarstva-2009470521.html
Украинцы не привозили лекарства в Курскую область, рассказал очевидец
Украинцы не привозили лекарства в Курскую область, рассказал очевидец - РИА Новости, 05.04.2025
Украинцы не привозили лекарства в Курскую область, рассказал очевидец
Бойцы ВСУ и украинские волонтеры за все время оккупации ни разу не привозили лекарства в приграничные села Курской области, добывать их приходилось у своих же... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T04:14:00+03:00
2025-04-05T04:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Бойцы ВСУ и украинские волонтеры за все время оккупации ни разу не привозили лекарства в приграничные села Курской области, добывать их приходилось у своих же соседей, рассказал РИА Новости житель села Заолешенка Николай. "Мы с людьми с русскими, которые оставались, общались. Если у кого были лекарства - передавали друг другу", - рассказал Николай. Он отметил, что на его иждивении находилась престарелая больная мать, однако, несмотря на преклонный возраст, она не получала помощи. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
Украинцы не привозили лекарства в Курскую область, рассказал очевидец

Украинцы ни разу не привозили лекарства в занятые районы Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Бойцы ВСУ и украинские волонтеры за все время оккупации ни разу не привозили лекарства в приграничные села Курской области, добывать их приходилось у своих же соседей, рассказал РИА Новости житель села Заолешенка Николай.
"Мы с людьми с русскими, которые оставались, общались. Если у кого были лекарства - передавали друг другу", - рассказал Николай.
Он отметил, что на его иждивении находилась престарелая больная мать, однако, несмотря на преклонный возраст, она не получала помощи.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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