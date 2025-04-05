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Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру - РИА Новости, 05.04.2025
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17:36 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kv-2009549031.html
Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру
Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру - РИА Новости, 05.04.2025
Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру
Мэр Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что участник СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:36:00+03:00
2025-04-05T17:36:00+03:00
орск
урал
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
россия
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ОРСК (Оренбургская обл.), 5 апр – РИА Новости. Мэр Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что участник СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка, приобрел квартиру в Оренбургской области. Ранее Воробьев заявлял, что найдено решение, как помочь участнику СВО из Орска, которому выдали сертификат на квартиру взамен утраченного в паводок дома, но сертификат был аннулирован из-за того, что другие собственники жилья, не предупредив военного, подали документы на признание дома пригодным к капитальному ремонту. "Исправили ситуацию, никто бомжом не остался. На полученный новый сертификат он уже приобрел жилье в другом городе", - сообщил Воробьев. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250405/mer-2009518696.html
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орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, россия, сво
Орск, Урал, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Россия, СВО
Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру

Оставшийся без дома после паводка участник СВО из Орска приобрел новую квартиру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия паводка в Орске
Последствия паводка в Орске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия паводка в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская обл.), 5 апр – РИА Новости. Мэр Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что участник СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка, приобрел квартиру в Оренбургской области.
Ранее Воробьев заявлял, что найдено решение, как помочь участнику СВО из Орска, которому выдали сертификат на квартиру взамен утраченного в паводок дома, но сертификат был аннулирован из-за того, что другие собственники жилья, не предупредив военного, подали документы на признание дома пригодным к капитальному ремонту.
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"Исправили ситуацию, никто бомжом не остался. На полученный новый сертификат он уже приобрел жилье в другом городе", - сообщил Воробьев.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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ОрскУралОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеРоссияСВО
 
 
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