https://ria.ru/20250405/kv-2009549031.html

Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру

Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру - РИА Новости, 05.04.2025

Участник СВО из Орска, оставшийся без дома после паводка, приобрел квартиру

Мэр Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что участник СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:36:00+03:00

2025-04-05T17:36:00+03:00

2025-04-05T17:36:00+03:00

орск

урал

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

россия

сво

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ОРСК (Оренбургская обл.), 5 апр – РИА Новости. Мэр Орска Артем Воробьев сообщил в интервью РИА Новости, что участник СВО, которому аннулировали сертификат на новое жилье, выданный взамен пострадавшего от весеннего паводка, приобрел квартиру в Оренбургской области. Ранее Воробьев заявлял, что найдено решение, как помочь участнику СВО из Орска, которому выдали сертификат на квартиру взамен утраченного в паводок дома, но сертификат был аннулирован из-за того, что другие собственники жилья, не предупредив военного, подали документы на признание дома пригодным к капитальному ремонту. "Исправили ситуацию, никто бомжом не остался. На полученный новый сертификат он уже приобрел жилье в другом городе", - сообщил Воробьев. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250405/mer-2009518696.html

https://ria.ru/20250405/orsk-2009496156.html

орск

урал

оренбургская область

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орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, россия, сво