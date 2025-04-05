https://ria.ru/20250405/kuyvashev-2009462027.html

СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 05.04.2025

СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:16:00+03:00

2025-04-05T01:16:00+03:00

2025-04-05T01:36:00+03:00

политика

свердловская область

екатеринбург

россия

евгений куйвашев

денис паслер

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет."Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь и в Москве", — пишет газета.Издание также отмечает, что процессуальный статус Куйвашева неизвестен, но добавляет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что в итоге может быть принято решение об избрании меры пресечения.В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора Дениса Паслера. Куйвашев руководил регионом с мая 2012 года.

https://ria.ru/20250328/pasler-2007983784.html

https://ria.ru/20250326/kujvashev-2007609496.html

свердловская область

екатеринбург

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политика, свердловская область, екатеринбург, россия, евгений куйвашев, денис паслер, владимир путин