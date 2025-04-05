https://ria.ru/20250405/kriptovalyuta-2009464647.html

В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт

В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт - РИА Новости, 05.04.2025

В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт

Создание особенных регуляторных и экономических стимулов для перехода майнеров криптовалют именно в энергопрофицитные регионы РФ не требуется, в том числе и... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T02:10:00+03:00

2025-04-05T02:10:00+03:00

2025-04-05T02:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создание особенных регуляторных и экономических стимулов для перехода майнеров криптовалют именно в энергопрофицитные регионы РФ не требуется, в том числе и введение специальных тарифов на электроэнергию для майнинга, заявил РИА Новости заместитель гендиректора компании-оператора дата-центров и импортера оборудования в России BitRiver Олег Огиенко. "На мой взгляд, каких-то особенных регуляторных стимулов, в том числе специальных тарифов для промышленных майнеров, для перехода в энергопрофицитные регионы не требуется", - сказал Огиенко, отвечая на вопрос, как можно поспособствовать переезду криптомайнеров в регионы со свободными мощностями энергии. "Если в энергопрофицитном регионе есть 100 и более МВт свободных мощностей по конкурентным ценам, и нет запрета на майнинг, значит уже имеется задел для развития платежеспособного промышленного майнинга", - пояснили в BitRiver. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В марте Минэнерго сообщало РИА Новости, что ограничение майнинга криптовалют позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт.

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экономика, технологии, россия