Рейтинг@Mail.ru
В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kriptovalyuta-2009464647.html
В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт
В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт - РИА Новости, 05.04.2025
В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт
Создание особенных регуляторных и экономических стимулов для перехода майнеров криптовалют именно в энергопрофицитные регионы РФ не требуется, в том числе и... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:10:00+03:00
2025-04-05T02:10:00+03:00
экономика
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создание особенных регуляторных и экономических стимулов для перехода майнеров криптовалют именно в энергопрофицитные регионы РФ не требуется, в том числе и введение специальных тарифов на электроэнергию для майнинга, заявил РИА Новости заместитель гендиректора компании-оператора дата-центров и импортера оборудования в России BitRiver Олег Огиенко. "На мой взгляд, каких-то особенных регуляторных стимулов, в том числе специальных тарифов для промышленных майнеров, для перехода в энергопрофицитные регионы не требуется", - сказал Огиенко, отвечая на вопрос, как можно поспособствовать переезду криптомайнеров в регионы со свободными мощностями энергии. "Если в энергопрофицитном регионе есть 100 и более МВт свободных мощностей по конкурентным ценам, и нет запрета на майнинг, значит уже имеется задел для развития платежеспособного промышленного майнинга", - пояснили в BitRiver. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В марте Минэнерго сообщало РИА Новости, что ограничение майнинга криптовалют позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт.
https://ria.ru/20250219/mayning-2000188753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
В России не нужны особые стимулы для майнинга криптовалют, заявил эксперт

Замглавы BitRiver Огиенко: особых стимулов для майнинга криптовалют не требуется

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создание особенных регуляторных и экономических стимулов для перехода майнеров криптовалют именно в энергопрофицитные регионы РФ не требуется, в том числе и введение специальных тарифов на электроэнергию для майнинга, заявил РИА Новости заместитель гендиректора компании-оператора дата-центров и импортера оборудования в России BitRiver Олег Огиенко.
"На мой взгляд, каких-то особенных регуляторных стимулов, в том числе специальных тарифов для промышленных майнеров, для перехода в энергопрофицитные регионы не требуется", - сказал Огиенко, отвечая на вопрос, как можно поспособствовать переезду криптомайнеров в регионы со свободными мощностями энергии.
"Если в энергопрофицитном регионе есть 100 и более МВт свободных мощностей по конкурентным ценам, и нет запрета на майнинг, значит уже имеется задел для развития платежеспособного промышленного майнинга", - пояснили в BitRiver.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. В марте Минэнерго сообщало РИА Новости, что ограничение майнинга криптовалют позволило снизить фактическое потребление мощности в энергосистеме Сибири приблизительно на 320 МВт.
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В России рассказали о выгодах промышленного майнинга криптовалют
19 февраля, 01:53
 
ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала