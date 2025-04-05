https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html

"Их были сотни". В деле самого страшного маньяка России — новый поворот

"Их были сотни". В деле самого страшного маньяка России — новый поворот - РИА Новости, 05.04.2025

"Их были сотни". В деле самого страшного маньяка России — новый поворот

Избивал, насиловал, душил — маньяк Владимир Миргород сознался в новых преступлениях. Следователи обвинили его в шестнадцати убийствах. Количество жертв... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Избивал, насиловал, душил — маньяк Владимир Миргород сознался в новых преступлениях. Следователи обвинили его в шестнадцати убийствах. Количество жертв серийника, который уже отбывает пожизненный срок, теперь перевалило за тридцать. Дело изучает суд. О том, как удалось раскрыть преступления, — в материале РИА Новости.Один почеркК пожизненному сроку Миргорода приговорили в 2012-м: в 2002-2004 годах в Москве и Московской области он убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.Владимир родом из Москвы. Единственный ребенок в семье, отец — строитель, мать — бухгалтер. После школы пошел в армию, вернувшись, поступил в университет на техническую специальность. На втором курсе бросил учебу и решил заняться грузоперевозками. Время от времени таксовал. Знакомые характеризовали его положительно — и многие задавались вопросом, что именно могло подтолкнуть его к убийствам.Впервые маньяк попался в руки силовикам в 2004-м — за групповое изнасилование. Посадил в машину попутчицу, над которой вместе с сообщником надругался. Миргороду дали шесть лет. Как сообщили в пресс-службе столичного СК, в 2011-м, когда он вышел на свободу, у него сняли отпечатки пальцев. После чего следователи обнаружили его след и в других преступлениях.Так, в декабре 2002-го он познакомился в парке с молодой девушкой, которая была чем-то расстроена. Маньяк обманул ее — сказал, что у него день рождения. Гостеприимная незнакомка решила пригласить его домой. Все закончилось трагедией. Миргород связал ее и задушил удавкой, а затем ушел как ни в чем не бывало. Тело нашли только через месяц.Миргород не гнался за определенным типажом или социальным статусом жертв. Пытался беседой расположить к себе, а затем довести дело до конца. Как указали следователи, преступнику удавалось найти общий язык с женщинами, поскольку он был "харизматичный и обаятельный". Жертвы шли с ним добровольно.Среди них была, к примеру, и 40-летняя женщина, которая страдала от алкоголизма из-за семейных проблем. Владимир познакомился с ней на улице, предложил компанию. Новую знакомую задушил почти сразу, как только вошел к ней в квартиру. Убийцу на месте преступления застал подросток, вернувшийся домой. Владимир решил избавиться и от свидетеля — повесил мальчика на брючном ремне.Новый эпизодСпустя несколько лет после того, как маньяку дали пожизненный, следователи, изучая преступления прошлых лет, снова обратили на него внимание — обнаружили схожий почерк.Следственные действия планировались в 2020-м, но пришлось перенести из-за пандемии. Убийца отбывал срок в колонии "Снежинка" в Хабаровском крае — его этапировали в Москву. Силовики признаются: понадобилось время, чтобы наладить с ним психологический контакт. В течение полугода они восстанавливали ход событий, раскрывая одно преступление за другим.Удалось доказать его причастность еще к 16 убийствам — благодаря молекулярно-генетической экспертизе.Согласно новому обвинительному заключению, которое следователи предоставили в распоряжение редакции, первое преступление Миргород совершил в июне 2000-го. Рано утром встретил нетрезвую девушку у одной из столичных поликлиник, затащил ее в палисадник, изнасиловал и задушил."Их были сотни"Возраст убитых — от 15 до 48 лет. Жертв он душил их же одеждой, оставляя все на месте преступления. Некоторые тела пытался спрятать, чтобы скрыть факт изнасилований. Так, в августе 2001 года он сел за руль пьяным и притормозил возле женщины, которая голосовала у дороги в Химках Московской области. Она села к нему в машину, завязалась беседа, после чего Владимир предложил прогуляться. Пассажирка согласилась. На улице маньяк повалил жертву на землю, изнасиловал, затем задушил руками. А тело сбросил в пруд неподалеку.Действуя по той же схеме — уже в 2002-м — он набросился на женщину, которой предложил прогулку в районе метро "Ботанический сад". Задушил ее на территории лесопарка, тело прикрыл автомобильной шиной и поджег, а сам скрылся.Миргород признался, что доподлинно не помнит, когда начал убивать. Женщин, с его слов, у него были сотни, но он до сих пор не может четко обозначить, кто из них выжил. Кроме того, экспертиза установила, что преступник страдает диссоциальным расстройством личности — то есть он ограниченно вменяемый со множественными расстройствами сексуальных предпочтений. Следователи указали, что маньяк не понимает своих мотивов.Вместе с тем Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Миргород вину в убийствах признал, но отрицает изнасилования, настаивая на том, что женщины шли на близость добровольно. Дело теперь рассмотрит суд. Не исключено, что со временем всплывут и другие эпизоды, о которых маньяк пока умалчивает.

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