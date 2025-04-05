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Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы - РИА Новости, 05.04.2025
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02:17 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kredit-2009458532.html
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы - РИА Новости, 05.04.2025
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы
Самое главное, чего нельзя делать, если вы потеряли работу и вам больше нечем платить по кредиту — допускать просрочку и игнорировать звонки из банка, рассказал РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:17:00+03:00
2025-04-05T02:17:00+03:00
экономика
эльман мехтиев
кредчек
кредит
работа
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Самое главное, чего нельзя делать, если вы потеряли работу и вам больше нечем платить по кредиту — допускать просрочку и игнорировать звонки из банка, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.По его словам, первым делом следует попросить кредитора предоставить кредитные каникулы. Для этого ваши работа и зарплата должны быть официальными. Если под критерии для каникул вы не подпадаете, рассмотрите возможность реструктуризации. Она позволяет как растянуть время выплаты, сократив платежи, так и просто их отсрочить.Но перекредитование имеет смысл, лишь если при этом можно снизить размер ежемесячных выплат."В противном случае брать кредиты для погашения другого кредита – это бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы", — указал эксперт.
https://ria.ru/20250312/samozapret-2004434243.html
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экономика, эльман мехтиев, кредчек, кредит, работа
Экономика, Эльман Мехтиев, Кредчек, Кредит, Работа
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

Финансист Мехтиев посоветовал при увольнении с работы брать кредитные каникулы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ярмарка вакансий в Центре занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Самое главное, чего нельзя делать, если вы потеряли работу и вам больше нечем платить по кредиту — допускать просрочку и игнорировать звонки из банка, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.
По его словам, первым делом следует попросить кредитора предоставить кредитные каникулы. Для этого ваши работа и зарплата должны быть официальными. Если под критерии для каникул вы не подпадаете, рассмотрите возможность реструктуризации. Она позволяет как растянуть время выплаты, сократив платежи, так и просто их отсрочить.
Но перекредитование имеет смысл, лишь если при этом можно снизить размер ежемесячных выплат.
"В противном случае брать кредиты для погашения другого кредита – это бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы", — указал эксперт.
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ЭкономикаЭльман МехтиевКредчекКредитРабота
 
 
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