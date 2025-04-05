https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

В Красноярске пенсионерка упала с балкона во время шквалистого ветра

В Красноярске пенсионерка упала с балкона во время шквалистого ветра - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярске пенсионерка упала с балкона во время шквалистого ветра

Пожилая жительница Красноярска упала с балкона 3-го этажа во время шквалистого ветра, женщина скончалась, следователи организовали проверку, сообщает ГСУ СК... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:56:00+03:00

2025-04-05T14:56:00+03:00

2025-04-05T15:06:00+03:00

происшествия

красноярский край

ураган в сибири

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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Пожилая жительница Красноярска упала с балкона 3-го этажа во время шквалистого ветра, женщина скончалась, следователи организовали проверку, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Пятого апреля в следственные органы поступило сообщение об обнаружении на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий" тела 82-летней женщины с признаками падения с высоты… Женщина, находясь одна в своей квартире, вышла на балкон, встала на табурет и, предположительно, облокотилась на деревянную балконную раму. В результате падения конструкции рамы женщина упала вниз с высоты 3 этажа", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что следствие не исключает, что в момент, когда пожилая красноярка залезла на стул, произошел порыв ветра и вырвал раму, которая толкнула бабушку. "Рама была деревянная, возможно, и старая. В момент трагедии муж пострадавшей ушел в гараж, а сама пострадавшая вышла на балкон. С какой целью, пока не понятно. Произошло стечение обстоятельств", - сказал собеседник агентства. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. Также ураганный ветер бушует в соседней с регионом Хакасии. Начались природные пожары. На борьбу с ними и помощь пожарным КрасЖД направило два пожарных поезда.

https://ria.ru/20250405/uragan-2009521263.html

https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html

красноярский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, ураган в сибири