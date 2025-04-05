https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009491505.html

В Красноярске мужчина оказался под завалами после обрушения павильона

В Красноярске мужчина оказался под завалами после обрушения павильона - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярске мужчина оказался под завалами после обрушения павильона

Мужчина оказался под завалам после обрушения павильона в Красноярске из-за ветра, он доставлен в больницу, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T09:54:00+03:00

2025-04-05T09:54:00+03:00

2025-04-05T15:00:00+03:00

происшествия

красноярск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ураган в сибири

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Мужчина оказался под завалам после обрушения павильона в Красноярске из-за ветра, он доставлен в больницу, сообщает краевой главк МВД. "Сотрудники полиции Красноярска выясняют обстоятельства травмирования мужчины в Железнодорожном районе (Красноярска - ред.)… Из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.

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красноярский край

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Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири