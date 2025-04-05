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Умер сценарист "9 роты" и "Страны глухих" Юрий Коротков
Умер сценарист "9 роты" и "Страны глухих" Юрий Коротков - РИА Новости, 05.04.2025
Умер сценарист "9 роты" и "Страны глухих" Юрий Коротков
Умер известный детский писатель и сценарист фильмов “9 рота”, “Стиляги”, “Страна глухих” и других Юрий Коротков, сообщила в своем Telegram-канале журналистка... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:07:00+03:00
2025-04-05T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Умер известный детский писатель и сценарист фильмов “9 рота”, “Стиляги”, “Страна глухих” и других Юрий Коротков, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Арина Бородина."Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70… Друзья и коллеги скорбят", — написала она.Как отметила Бородина, в истории Кино остались десятки фильмов, сценарии к которым писал Коротков.Юрий Марксович Коротков родился в 1955 году в городе Печора в Коми. В 1980-м окончил Литературный институт имени Горького, где его наставником был Лев Ошанин, затем — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Лунгина). Печатался в различных журналах: "Простор", "Юность", "Литературная учеба", "Костер", "Парус" и других.Юрий Коротков участвовал в написании сценариев к таким фильмам, как “Затерянный в Сибири" Александра Митты, "Авария — дочь мента" и "Волкодав" Михаила Туманишвили, "Американка" Дмитрия Месхиева, "Дикая любовь" Вилена Новака, "Ехали два шофера" Александра Котта, "9 рота" Федора Бондарчука, а также "Страна глухих" и "Стиляги" Валерия Тодоровского.
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печора, александр митта (рабинович), александр котт, федор бондарчук
Печора, Александр Митта (Рабинович), Александр Котт, Федор Бондарчук
Умер сценарист "9 роты" и "Страны глухих" Юрий Коротков
Сценарист "9 роты" и "Страны глухих" Юрий Коротков умер в 69 лет