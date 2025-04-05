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СМИ: обвинение просит для экс-конгрессмена США семь лет тюрьмы - РИА Новости, 05.04.2025
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06:53 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kongressmen-2009477419.html
СМИ: обвинение просит для экс-конгрессмена США семь лет тюрьмы
СМИ: обвинение просит для экс-конгрессмена США семь лет тюрьмы - РИА Новости, 05.04.2025
СМИ: обвинение просит для экс-конгрессмена США семь лет тюрьмы
Обвинение просит для экс-конгрессмена Джорджа Сантоса, обвиняемого в предоставлении избирателям ложной информации о себе, семь лет тюремного заключения,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:53:00+03:00
2025-04-05T06:53:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Обвинение просит для экс-конгрессмена Джорджа Сантоса, обвиняемого в предоставлении избирателям ложной информации о себе, семь лет тюремного заключения, сообщает издание Hill со ссылкой на судебный документ. "Министерство юстиции (США – ред.) добивается 7-летнего тюремного заключения для бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса", - пишет издание. Американский минюст мотивировал рекомендованный срок серьезностью мошеннических преступлений, благодаря которым Сантос смог обогатиться, занимая государственный пост. В свою очередь, защита бывшего американского парламентария рекомендовала суду назначить ему минимальный срок в два года, указав на сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и ненасильственный характер его преступлений. Решение по делу Сантоса ожидается 25 апреля. В августе телеканал CBS сообщал, что Сантос заключил сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения – в мошенничестве и краже личных данных. Сантос – шестой по счету конгрессмен в истории, которого исключили из нижней палаты конгресса. В декабре минувшего года палата представителей США впервые за 20 лет проголосовала за лишение конгрессмена полномочий на основании обвинений в мошенничестве. Политика из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Обвиняют его и в использовании средств кампании на собственные нужды и в фальсификации финансовой отчетности. При этом сам конгрессмен большую часть обвинений в свой адрес отвергает.
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в мире, сша, нью-йорк (город), европа
В мире, США, Нью-Йорк (город), Европа
СМИ: обвинение просит для экс-конгрессмена США семь лет тюрьмы

Hill: обвинение просит для экс-конгрессмена Сантоса семь лет тюрьмы

© AP Photo / Mary AltafferДжордж Сантос
Джордж Сантос - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Джордж Сантос. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Обвинение просит для экс-конгрессмена Джорджа Сантоса, обвиняемого в предоставлении избирателям ложной информации о себе, семь лет тюремного заключения, сообщает издание Hill со ссылкой на судебный документ.
"Министерство юстиции (США – ред.) добивается 7-летнего тюремного заключения для бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса", - пишет издание.
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Американский минюст мотивировал рекомендованный срок серьезностью мошеннических преступлений, благодаря которым Сантос смог обогатиться, занимая государственный пост.
В свою очередь, защита бывшего американского парламентария рекомендовала суду назначить ему минимальный срок в два года, указав на сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и ненасильственный характер его преступлений.
Решение по делу Сантоса ожидается 25 апреля.
В августе телеканал CBS сообщал, что Сантос заключил сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам обвинения – в мошенничестве и краже личных данных.
Сантос – шестой по счету конгрессмен в истории, которого исключили из нижней палаты конгресса. В декабре минувшего года палата представителей США впервые за 20 лет проголосовала за лишение конгрессмена полномочий на основании обвинений в мошенничестве.
Политика из Нью-Йорка поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе, в том числе о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Обвиняют его и в использовании средств кампании на собственные нужды и в фальсификации финансовой отчетности. При этом сам конгрессмен большую часть обвинений в свой адрес отвергает.
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