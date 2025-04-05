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Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах - РИА Новости, 05.04.2025
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19:07 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kobahidze-2009558755.html
Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах
Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах - РИА Новости, 05.04.2025
Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:07:00+03:00
2025-04-05T19:07:00+03:00
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ираклий кобахидзе
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного самоуправления, а оппозиция обречена на провал. "У нас есть амбиции добиться еще более высоких результатов, чем на парламентских выборах. Согласно сегодняшним исследованиям, наш рейтинг еще больше увеличился… Оппозиция обречена на очень тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах. Мы выиграем выборы как мэров, так и в 64 муниципалитетах по всей стране", - заявил премьер журналистам. Ранее представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах, так как считают, что пока "Грузинская мечта" находится у власти, то все выборы будут сфальсифицированы. Мэром Тбилиси на данный момент является Каха Каладзе, он же генсек "Грузинской мечты". Будет ли он вновь баллотироваться в мэры столицы, пока не известно.
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах

Премьер Грузии Кобахидзе: оппозиция обречена на провал на местных выборах

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного самоуправления, а оппозиция обречена на провал.
«
"У нас есть амбиции добиться еще более высоких результатов, чем на парламентских выборах. Согласно сегодняшним исследованиям, наш рейтинг еще больше увеличился… Оппозиция обречена на очень тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах. Мы выиграем выборы как мэров, так и в 64 муниципалитетах по всей стране", - заявил премьер журналистам.
Ранее представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах, так как считают, что пока "Грузинская мечта" находится у власти, то все выборы будут сфальсифицированы.
Мэром Тбилиси на данный момент является Каха Каладзе, он же генсек "Грузинской мечты". Будет ли он вновь баллотироваться в мэры столицы, пока не известно.
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