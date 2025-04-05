https://ria.ru/20250405/kobahidze-2009558755.html

Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах

Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах - РИА Новости, 05.04.2025

Кобахидзе уверен, что "Грузинская мечта" победит на местных выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:07:00+03:00

2025-04-05T19:07:00+03:00

2025-04-05T19:07:00+03:00

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грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что правящая партия "Грузинская мечта" одержит полную победу на осенних выборах в органы местного самоуправления, а оппозиция обречена на провал. "У нас есть амбиции добиться еще более высоких результатов, чем на парламентских выборах. Согласно сегодняшним исследованиям, наш рейтинг еще больше увеличился… Оппозиция обречена на очень тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах. Мы выиграем выборы как мэров, так и в 64 муниципалитетах по всей стране", - заявил премьер журналистам. Ранее представители оппозиционных партий сообщали, что не планируют принимать участие в местных выборах, так как считают, что пока "Грузинская мечта" находится у власти, то все выборы будут сфальсифицированы. Мэром Тбилиси на данный момент является Каха Каладзе, он же генсек "Грузинской мечты". Будет ли он вновь баллотироваться в мэры столицы, пока не известно.

https://ria.ru/20241027/tsik-1980324121.html

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Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, каха каладзе (мэр тбилиси)