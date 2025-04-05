https://ria.ru/20250405/knaysl-2009457944.html

Кнайсль назвала главное качество русских

Кнайсль назвала главное качество русских - РИА Новости, 05.04.2025

Кнайсль назвала главное качество русских

Русская душа загадочна, главное качество русских - умение прощать, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии на... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T00:27:00+03:00

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рязанская область

карин кнайсль

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Русская душа загадочна, главное качество русских - умение прощать, заявила Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС"."Русская душа — это загадка. Я только начинаю ее разгадывать. Прежде всего, я ощущаю доброту, сердечность и потрясающую способность прощать. Это качество у вас превыше всего", — сказала она. Ее удивило, как русские смогли простить немцев после Второй мировой войны. "Я не русская, у меня нет такого большого и теплого русского сердца. Я всегда говорю, ну уж нет, они должны извиниться первыми. Сейчас они должны выплатить компенсацию и только потом прощение. Так что я совсем другая. У меня нет вашей замечательной русской души. Я не думаю, что я такой уж неприятный человек. Но у меня определенно не такое большое сердце, как у русских", — добавила экс-глава МИД Австрии. "Русское сердце, оно потрясающее", — подытожила Кнайсль. В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.

https://ria.ru/20250329/knaysl-2008067497.html

https://ria.ru/20250328/knaysl-2008064445.html

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рязанская область, карин кнайсль