Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Посол КНР в Турции Цзян Сюэбин призвал США отменить односторонние тарифные меры
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китай призывает США отменить односторонние тарифные меры, решать споры в диалоге - победителей в торговых войнах не будет, заявил посол республики в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin).
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Китай решительно выступает против этого и примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и в них не будет победителей. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом построения отношений с Китаем. Китайская сторона призывает США отменить односторонние тарифные меры и правильно разрешать споры со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога", - приводит слова дипломата турецкое госагентство Anadolu.
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.