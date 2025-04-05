https://ria.ru/20250405/kitay-2009539170.html

Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры

Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры - РИА Новости, 05.04.2025

Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры

Китай призывает США отменить односторонние тарифные меры, решать споры в диалоге - победителей в торговых войнах не будет, заявил посол республики в Турции Цзян РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:20:00+03:00

2025-04-05T16:20:00+03:00

2025-04-05T16:20:00+03:00

сша

китай

турция

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китай призывает США отменить односторонние тарифные меры, решать споры в диалоге - победителей в торговых войнах не будет, заявил посол республики в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin). Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Китай решительно выступает против этого и примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и в них не будет победителей. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом построения отношений с Китаем. Китайская сторона призывает США отменить односторонние тарифные меры и правильно разрешать споры со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога", - приводит слова дипломата турецкое госагентство Anadolu. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.

https://ria.ru/20250405/kitay-2009460785.html

https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html

сша

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, турция, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире