Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kitay-2009539170.html
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры - РИА Новости, 05.04.2025
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры
Китай призывает США отменить односторонние тарифные меры, решать споры в диалоге - победителей в торговых войнах не будет, заявил посол республики в Турции Цзян РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:20:00+03:00
2025-04-05T16:20:00+03:00
сша
китай
турция
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китай призывает США отменить односторонние тарифные меры, решать споры в диалоге - победителей в торговых войнах не будет, заявил посол республики в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin). Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Китай решительно выступает против этого и примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и в них не будет победителей. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом построения отношений с Китаем. Китайская сторона призывает США отменить односторонние тарифные меры и правильно разрешать споры со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога", - приводит слова дипломата турецкое госагентство Anadolu. В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
https://ria.ru/20250405/kitay-2009460785.html
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html
сша
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, турция, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Турция, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай призвал США отменить односторонние тарифные меры

Посол КНР в Турции Цзян Сюэбин призвал США отменить односторонние тарифные меры

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китай призывает США отменить односторонние тарифные меры, решать споры в диалоге - победителей в торговых войнах не будет, заявил посол республики в Турции Цзян Сюэбин (Jiang Xuebin).
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил американский министр финансов Скотт Бессент. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер
Вчера, 00:58
"Китай решительно выступает против этого и примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим правилам, и в них не будет победителей. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом построения отношений с Китаем. Китайская сторона призывает США отменить односторонние тарифные меры и правильно разрешать споры со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога", - приводит слова дипломата турецкое госагентство Anadolu.
В субботу газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения сообщила, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на турецкий рынок после введения рекордных пошлин со стороны США. В краткосрочной перспективе, вероятно, это приведет к падению цен в Турции, но от этого могут пострадать турецкие производители, уточнило издание.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции
Вчера, 12:37
 
СШАКитайТурцияДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала