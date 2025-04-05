Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер
Reuters: власти Китая не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.
"Сделка по выделению американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не одобрит сделку после объявления президента Дональда Трампа о введении взаимных пошлин", - пишет агентство.
По его данным, сделка о TikTok в США была финализирована ко 2 апреля, она предусматривала вывод американских операций соцсети в новую базирующуюся в США компанию, мажоритарная доля в ней принадлежала бы американским инвесторам.
Доля ByteDance по этой сделке составляла бы 20%.
Сделка уже была одобрена существующими и новыми инвесторами TikTok, компанией ByteDance и властями США, пишет агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.