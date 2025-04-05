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Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер - РИА Новости, 05.04.2025
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00:58 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kitay-2009460785.html
Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер
Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер - РИА Новости, 05.04.2025
Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер
Власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары, передает... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T00:58:00+03:00
2025-04-05T00:58:00+03:00
сша
китай
дональд трамп
tiktok
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом. "Сделка по выделению американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не одобрит сделку после объявления президента Дональда Трампа о введении взаимных пошлин", - пишет агентство. По его данным, сделка о TikTok в США была финализирована ко 2 апреля, она предусматривала вывод американских операций соцсети в новую базирующуюся в США компанию, мажоритарная доля в ней принадлежала бы американским инвесторам. Доля ByteDance по этой сделке составляла бы 20%. Сделка уже была одобрена существующими и новыми инвесторами TikTok, компанией ByteDance и властями США, пишет агентство. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009447199.html
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сша, китай, дональд трамп, tiktok, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Дональд Трамп, TikTok, Введение Трампом пошлин на импорт
Власти КНР не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин, сообщили Рейтер

Reuters: власти Китая не одобрили сделку о TikTok в США из-за пошлин

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом.
"Сделка по выделению американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не одобрит сделку после объявления президента Дональда Трампа о введении взаимных пошлин", - пишет агентство.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
ByteDance рассказала о возможной сделке по TikTok в США
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По его данным, сделка о TikTok в США была финализирована ко 2 апреля, она предусматривала вывод американских операций соцсети в новую базирующуюся в США компанию, мажоритарная доля в ней принадлежала бы американским инвесторам.
Доля ByteDance по этой сделке составляла бы 20%.
Сделка уже была одобрена существующими и новыми инвесторами TikTok, компанией ByteDance и властями США, пишет агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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СШАКитайДональд ТрампTikTokВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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