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Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия - РИА Новости, 05.04.2025
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16:14 05.04.2025 (обновлено: 16:36 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009538460.html
Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия
Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия - РИА Новости, 05.04.2025
Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия
С Китаем не следует взаимодействовать путем давления и угроз, говорится в заявлении, с которым китайское правительство выступило по поводу введенных США... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T16:14:00+03:00
2025-04-05T16:36:00+03:00
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
скотт бессент
ван и (политик)
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. С Китаем не следует взаимодействовать путем давления и угроз, говорится в заявлении, с которым китайское правительство выступило по поводу введенных США импортных пошлин.&quot;Мы не провоцируем неприятности, но и не боимся неприятностей. Давление и угрозы — это неверный способ взаимодействия с Китаем. Китай уже принимает и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития&quot;, — подчеркивается в документе, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.Введение американских пошлин серьезно нарушило правила Всемирной торговой организации, нанесло серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и оказало серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка, отметили в Пекине. "Правительство Китая резко осуждает это и выступает против этого", — говорится документе. Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать пошлины как оружие для подавления экономики и торговли КНР и перестать подрывать законное право китайского народа на развитие. Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться балансаВ отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля. Как отмечал глава китайского МИД Ван И в интервью РИА Новости, повышение США пошлин на товары из Китая не имеет никаких оснований и никак не поможет Белому решить имеющиеся проблемы, но нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и репутации самих Штатов.
https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
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китай
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китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт
Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия

Правительство КНР назвало давление и угрозы США неверным способом взаимодействия

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. С Китаем не следует взаимодействовать путем давления и угроз, говорится в заявлении, с которым китайское правительство выступило по поводу введенных США импортных пошлин.
«

"Мы не провоцируем неприятности, но и не боимся неприятностей. Давление и угрозы — это неверный способ взаимодействия с Китаем. Китай уже принимает и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — подчеркивается в документе, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.

Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
4 апреля, 13:40
Введение американских пошлин серьезно нарушило правила Всемирной торговой организации, нанесло серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и оказало серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка, отметили в Пекине.
"Правительство Китая резко осуждает это и выступает против этого", — говорится документе.
Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать пошлины как оружие для подавления экономики и торговли КНР и перестать подрывать законное право китайского народа на развитие.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
4 апреля, 14:49
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса
В отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов.
В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.
Как отмечал глава китайского МИД Ван И в интервью РИА Новости, повышение США пошлин на товары из Китая не имеет никаких оснований и никак не поможет Белому решить имеющиеся проблемы, но нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и репутации самих Штатов.
Пекин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МИД КНР прокомментировал введение США пошлин
3 апреля, 10:30
 
КитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСкотт БессентВан И (политик)Всемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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