https://ria.ru/20250405/kitaj-2009538460.html

Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия

Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия - РИА Новости, 05.04.2025

Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия

С Китаем не следует взаимодействовать путем давления и угроз, говорится в заявлении, с которым китайское правительство выступило по поводу введенных США... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:14:00+03:00

2025-04-05T16:14:00+03:00

2025-04-05T16:36:00+03:00

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

скотт бессент

ван и (политик)

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. С Китаем не следует взаимодействовать путем давления и угроз, говорится в заявлении, с которым китайское правительство выступило по поводу введенных США импортных пошлин."Мы не провоцируем неприятности, но и не боимся неприятностей. Давление и угрозы — это неверный способ взаимодействия с Китаем. Китай уже принимает и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — подчеркивается в документе, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.Введение американских пошлин серьезно нарушило правила Всемирной торговой организации, нанесло серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и оказало серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка, отметили в Пекине. "Правительство Китая резко осуждает это и выступает против этого", — говорится документе. Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать пошлины как оружие для подавления экономики и торговли КНР и перестать подрывать законное право китайского народа на развитие. Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться балансаВ отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля. Как отмечал глава китайского МИД Ван И в интервью РИА Новости, повышение США пошлин на товары из Китая не имеет никаких оснований и никак не поможет Белому решить имеющиеся проблемы, но нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и репутации самих Штатов.

https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009044840.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт