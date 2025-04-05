Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия
Правительство КНР назвало давление и угрозы США неверным способом взаимодействия
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 апр — РИА Новости. С Китаем не следует взаимодействовать путем давления и угроз, говорится в заявлении, с которым китайское правительство выступило по поводу введенных США импортных пошлин.
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"Мы не провоцируем неприятности, но и не боимся неприятностей. Давление и угрозы — это неверный способ взаимодействия с Китаем. Китай уже принимает и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", — подчеркивается в документе, текст которого распространило Центральное телевидение Китая.
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Введение американских пошлин серьезно нарушило правила Всемирной торговой организации, нанесло серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и оказало серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка, отметили в Пекине.
"Правительство Китая резко осуждает это и выступает против этого", — говорится документе.
Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать пошлины как оружие для подавления экономики и торговли КНР и перестать подрывать законное право китайского народа на развитие.
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Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса
В отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов.
В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары. Постановление вступит в силу 10 апреля.
Как отмечал глава китайского МИД Ван И в интервью РИА Новости, повышение США пошлин на товары из Китая не имеет никаких оснований и никак не поможет Белому решить имеющиеся проблемы, но нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и репутации самих Штатов.
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