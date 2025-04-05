FT: Киев расследует утечку проекта соглашения с США по ресурсам
FT: Киев использует полиграф, расследуя утечку нового проекта соглашения с США
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Киевский режим расследует утечку последнего проекта соглашения с США по украинским ресурсам среди сотрудников различных министерств Украины, в том числе с использованием тестов на полиграфе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк 27 марта сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад Штатов - это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, уточнил парламентарий.
"По словам правительственных чиновников, (Владимир) Зеленский поручил службе внутренней безопасности Украины расследовать утечку последнего предложения США по извлечению прибыли из украинских ресурсов в рамках проверки, которая включает использование полиграфа... Украинские чиновники завили, что тесты на детекторе лжи проводились среди сотрудников ряда министерств", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, пока неясно, сколько человек уже было допрошено.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат киевским режимом средств за всю помощь, оказанную ему руководством в Вашингтоне. Также СМИ писали, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее властями в Киеве и Вашингтоне, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в Евросоюзе. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ресурсов "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.