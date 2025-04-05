Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива
Хуситы атаковали военную цель в районе Тель-Авива и сбили БПЛА-разведчик
© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника военный объект в районе Тель-Авива и сбили над провинцией Саада БПЛА-разведчик Giant Shark F360, который "действовал в интересах США и Израиля", заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Силы беспилотных систем вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию, нанеся удар по военной цели израильского врага в районе оккупированного Яффо... Наши силы противовоздушной обороны смогли сбить разведывательный летательный аппарат Giant Shark F360, который действовал в интересах американо-израильского врага, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Саада", - говорится в заявлении военного представителя хуситов.
Израильская армия ранее сообщала о перехвате беспилотника, который, по ее данным, приближался к стране с востока.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит "блокаду" сектора Газа.
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
1 апреля, 00:30