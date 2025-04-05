https://ria.ru/20250405/khusity-2009459871.html

Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива

Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива - РИА Новости, 05.04.2025

Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива

Члены правящего на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника военный объект в районе Тель-Авива и сбили над... РИА Новости, 05.04.2025

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника военный объект в районе Тель-Авива и сбили над провинцией Саада БПЛА-разведчик Giant Shark F360, который "действовал в интересах США и Израиля", заявил военный представитель движения Яхья Сариа. "Силы беспилотных систем вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию, нанеся удар по военной цели израильского врага в районе оккупированного Яффо... Наши силы противовоздушной обороны смогли сбить разведывательный летательный аппарат Giant Shark F360, который действовал в интересах американо-израильского врага, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Саада", - говорится в заявлении военного представителя хуситов. Израильская армия ранее сообщала о перехвате беспилотника, который, по ее данным, приближался к стране с востока. Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит "блокаду" сектора Газа.

https://ria.ru/20250404/khusity-2009397371.html

https://ria.ru/20250401/khusity-2008526607.html

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в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла