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Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива - РИА Новости, 05.04.2025
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00:55 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/khusity-2009459871.html
Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива
Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива - РИА Новости, 05.04.2025
Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива
Члены правящего на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника военный объект в районе Тель-Авива и сбили над... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T00:55:00+03:00
2025-04-05T00:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника военный объект в районе Тель-Авива и сбили над провинцией Саада БПЛА-разведчик Giant Shark F360, который "действовал в интересах США и Израиля", заявил военный представитель движения Яхья Сариа. "Силы беспилотных систем вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию, нанеся удар по военной цели израильского врага в районе оккупированного Яффо... Наши силы противовоздушной обороны смогли сбить разведывательный летательный аппарат Giant Shark F360, который действовал в интересах американо-израильского врага, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Саада", - говорится в заявлении военного представителя хуситов. Израильская армия ранее сообщала о перехвате беспилотника, который, по ее данным, приближался к стране с востока. Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит "блокаду" сектора Газа.
https://ria.ru/20250404/khusity-2009397371.html
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в мире, йемен, израиль, тель-авив, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Тель-Авив, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на военную цель в районе Тель-Авива

Хуситы атаковали военную цель в районе Тель-Авива и сбили БПЛА-разведчик

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Члены правящего на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковали с помощью беспилотника военный объект в районе Тель-Авива и сбили над провинцией Саада БПЛА-разведчик Giant Shark F360, который "действовал в интересах США и Израиля", заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Силы беспилотных систем вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию, нанеся удар по военной цели израильского врага в районе оккупированного Яффо... Наши силы противовоздушной обороны смогли сбить разведывательный летательный аппарат Giant Shark F360, который действовал в интересах американо-израильского врага, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Саада", - говорится в заявлении военного представителя хуситов.
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Израильская армия ранее сообщала о перехвате беспилотника, который, по ее данным, приближался к стране с востока.
Хуситы возобновили атаки по территории Израиля, которые были прекращены в январе после начала перемирия в палестинском секторе Газа, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что "Ансар Алла" возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит "блокаду" сектора Газа.
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В миреЙеменИзраильТель-АвивАнсар Алла
 
 
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