https://ria.ru/20250405/khramy-2009582618.html

В Курской области повреждены более двух десятков храмов

В Курской области повреждены более двух десятков храмов - РИА Новости, 05.04.2025

В Курской области повреждены более двух десятков храмов

На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T22:31:00+03:00

2025-04-05T22:31:00+03:00

2025-04-05T22:46:00+03:00

религия

курская область

рыльский район

александр хинштейн

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. "На территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения", - написал митрополит Герман. По его словам, власти, в частности врио губернатора Александр Хинштейн сообщают о том, что "храмы, так же, как и разоренные жилые дома, административные здания, школы, больницы и другие объекты, будут все восстанавливаться, конечно, при помощи федерального центра". "Но сейчас, учитывая сложную и опасную обстановку, совершенно невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Это будет совершаться после полного освобождения, прекращения постоянных обстрелов и разминирования территорий", - пояснил глава митрополии. Также он сообщил, что информация о разоренных и поврежденных храмах с приложением фотофиксации направлена в управление делами Московской патриархии.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966228873.html

курская область

рыльский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, рыльский район, александр хинштейн, русская православная церковь, московская патриархия