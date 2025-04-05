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В Курской области повреждены более двух десятков храмов - РИА Новости, 05.04.2025
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Религия
 
22:31 05.04.2025 (обновлено: 22:46 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/khramy-2009582618.html
В Курской области повреждены более двух десятков храмов
В Курской области повреждены более двух десятков храмов - РИА Новости, 05.04.2025
В Курской области повреждены более двух десятков храмов
На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T22:31:00+03:00
2025-04-05T22:46:00+03:00
религия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ. "На территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения", - написал митрополит Герман. По его словам, власти, в частности врио губернатора Александр Хинштейн сообщают о том, что "храмы, так же, как и разоренные жилые дома, административные здания, школы, больницы и другие объекты, будут все восстанавливаться, конечно, при помощи федерального центра". "Но сейчас, учитывая сложную и опасную обстановку, совершенно невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Это будет совершаться после полного освобождения, прекращения постоянных обстрелов и разминирования территорий", - пояснил глава митрополии. Также он сообщил, что информация о разоренных и поврежденных храмах с приложением фотофиксации направлена в управление делами Московской патриархии.
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курская область, рыльский район, александр хинштейн, русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Русская православная церковь, Московская Патриархия
В Курской области повреждены более двух десятков храмов

Митрополит Герман: в Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХрам святого Михаила Архангела в селе Погребки Суджанского района Курской области
Храм святого Михаила Архангела в селе Погребки Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Храм святого Михаила Архангела в селе Погребки Суджанского района Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
«
"На территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения", - написал митрополит Герман.
По его словам, власти, в частности врио губернатора Александр Хинштейн сообщают о том, что "храмы, так же, как и разоренные жилые дома, административные здания, школы, больницы и другие объекты, будут все восстанавливаться, конечно, при помощи федерального центра".
«
"Но сейчас, учитывая сложную и опасную обстановку, совершенно невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Это будет совершаться после полного освобождения, прекращения постоянных обстрелов и разминирования территорий", - пояснил глава митрополии.
Также он сообщил, что информация о разоренных и поврежденных храмах с приложением фотофиксации направлена в управление делами Московской патриархии.
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РелигияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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