В Курской области повреждены более двух десятков храмов
Митрополит Герман: в Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХрам святого Михаила Архангела в селе Погребки Суджанского района Курской области
Храм святого Михаила Архангела в селе Погребки Суджанского района Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. На территории пяти районов Курской области повреждены 23 храма, два из них разрушены до основания, сказано в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина) на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.
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"На территории Суджанского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского и Рыльского районов повреждены 23 храма. Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения", - написал митрополит Герман.
По его словам, власти, в частности врио губернатора Александр Хинштейн сообщают о том, что "храмы, так же, как и разоренные жилые дома, административные здания, школы, больницы и другие объекты, будут все восстанавливаться, конечно, при помощи федерального центра".
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"Но сейчас, учитывая сложную и опасную обстановку, совершенно невозможно проводить необходимые для восстановления и реставрации работы. Это будет совершаться после полного освобождения, прекращения постоянных обстрелов и разминирования территорий", - пояснил глава митрополии.
Также он сообщил, что информация о разоренных и поврежденных храмах с приложением фотофиксации направлена в управление делами Московской патриархии.
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