https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009526036.html

В Хакасии объявили особый противопожарный режим

В Хакасии объявили особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.04.2025

В Хакасии объявили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим объявлен на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:13:00+03:00

2025-04-05T15:13:00+03:00

2025-04-05T15:37:00+03:00

происшествия

абакан

усть-абаканский район

бейский район

валентин коновалов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ураган в сибири

россия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим объявлен на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства республики. По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о введении на территории Хакасии режима чрезвычайной ситуации. Также он сообщил о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане. По данным минздрава Хакасии, один человек пострадал серьёзно и находится в реанимации. "В главке МЧС состоялось оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС. Оно прошло под председательством главы Хакасии Валентина Коновалова. По решению членов комиссии в республике введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и особый противопожарный режим", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, наиболее серьёзная ситуация сохраняется в двух населённых пунктах Усть-Абаканского района – Калинино и Сапогово. Отдельные палы травы фиксируются и в других муниципальных образованиях. В частности, в Новоенисейке Бейского района и в Очурском сельсовете Алтайского района. "Всего же за последние сутки, по данным ГУ МЧС по республике, зарегистрировано 43 возгорания. Основная причина – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнём", - сказано в релизе. В ряде муниципалитетов фиксируются нарушения электроснабжения. Бригады энергетиков работают над восстановлением подачи электричества. В нескольких населённых пунктах повреждены крыши домов и социальных учреждений, фасады зданий, зафиксированы падения деревьев и повреждения автомобилей. Вся информация об обстановке на местах оперативно доводится до главы Хакасии, который находится на постоянной связи с главами всех городов и районов. По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.

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https://ria.ru/20250405/sk-2009524091.html

https://ria.ru/20250405/kuzbass-2009522460.html

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усть-абаканский район

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