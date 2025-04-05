В Хакасии объявили особый противопожарный режим
В Хакасии объявили особый противопожарный режим из-за погодных условий
© Фото : Пресс-служба Главы РХОперативное заседание республиканской комиссии по ЧС в Хакасии. 5 апреля 2025
Оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС в Хакасии. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим объявлен на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства республики.
По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о введении на территории Хакасии режима чрезвычайной ситуации. Также он сообщил о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане. По данным минздрава Хакасии, один человек пострадал серьёзно и находится в реанимации.
"В главке МЧС состоялось оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС. Оно прошло под председательством главы Хакасии Валентина Коновалова. По решению членов комиссии в республике введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, наиболее серьёзная ситуация сохраняется в двух населённых пунктах Усть-Абаканского района – Калинино и Сапогово. Отдельные палы травы фиксируются и в других муниципальных образованиях. В частности, в Новоенисейке Бейского района и в Очурском сельсовете Алтайского района.
"Всего же за последние сутки, по данным ГУ МЧС по республике, зарегистрировано 43 возгорания. Основная причина – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнём", - сказано в релизе.
В ряде муниципалитетов фиксируются нарушения электроснабжения. Бригады энергетиков работают над восстановлением подачи электричества. В нескольких населённых пунктах повреждены крыши домов и социальных учреждений, фасады зданий, зафиксированы падения деревьев и повреждения автомобилей.
Вся информация об обстановке на местах оперативно доводится до главы Хакасии, который находится на постоянной связи с главами всех городов и районов.
По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.