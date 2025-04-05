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В Хакасии объявили особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.04.2025
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15:13 05.04.2025 (обновлено: 15:37 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009526036.html
В Хакасии объявили особый противопожарный режим
В Хакасии объявили особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.04.2025
В Хакасии объявили особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим объявлен на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:13:00+03:00
2025-04-05T15:37:00+03:00
происшествия
абакан
усть-абаканский район
бейский район
валентин коновалов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ураган в сибири
россия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим объявлен на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства республики. По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о введении на территории Хакасии режима чрезвычайной ситуации. Также он сообщил о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане. По данным минздрава Хакасии, один человек пострадал серьёзно и находится в реанимации. "В главке МЧС состоялось оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС. Оно прошло под председательством главы Хакасии Валентина Коновалова. По решению членов комиссии в республике введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и особый противопожарный режим", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, наиболее серьёзная ситуация сохраняется в двух населённых пунктах Усть-Абаканского района – Калинино и Сапогово. Отдельные палы травы фиксируются и в других муниципальных образованиях. В частности, в Новоенисейке Бейского района и в Очурском сельсовете Алтайского района. "Всего же за последние сутки, по данным ГУ МЧС по республике, зарегистрировано 43 возгорания. Основная причина – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнём", - сказано в релизе. В ряде муниципалитетов фиксируются нарушения электроснабжения. Бригады энергетиков работают над восстановлением подачи электричества. В нескольких населённых пунктах повреждены крыши домов и социальных учреждений, фасады зданий, зафиксированы падения деревьев и повреждения автомобилей. Вся информация об обстановке на местах оперативно доводится до главы Хакасии, который находится на постоянной связи с главами всех городов и районов. По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.
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абакан
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происшествия, абакан, усть-абаканский район, бейский район, валентин коновалов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ураган в сибири, россия, республика хакасия
Происшествия, Абакан, Усть-Абаканский район, Бейский район, Валентин Коновалов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ураган в Сибири, Россия, Республика Хакасия
В Хакасии объявили особый противопожарный режим

В Хакасии объявили особый противопожарный режим из-за погодных условий

© Фото : Пресс-служба Главы РХОперативное заседание республиканской комиссии по ЧС в Хакасии. 5 апреля 2025
Оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС в Хакасии. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Пресс-служба Главы РХ
Оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС в Хакасии. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим объявлен на территории Хакасии в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства республики.
По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о введении на территории Хакасии режима чрезвычайной ситуации. Также он сообщил о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане. По данным минздрава Хакасии, один человек пострадал серьёзно и находится в реанимации.
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"В главке МЧС состоялось оперативное заседание республиканской комиссии по ЧС. Оно прошло под председательством главы Хакасии Валентина Коновалова. По решению членов комиссии в республике введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, наиболее серьёзная ситуация сохраняется в двух населённых пунктах Усть-Абаканского района – Калинино и Сапогово. Отдельные палы травы фиксируются и в других муниципальных образованиях. В частности, в Новоенисейке Бейского района и в Очурском сельсовете Алтайского района.
"Всего же за последние сутки, по данным ГУ МЧС по республике, зарегистрировано 43 возгорания. Основная причина – человеческий фактор, неосторожное обращение с огнём", - сказано в релизе.
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Вся информация об обстановке на местах оперативно доводится до главы Хакасии, который находится на постоянной связи с главами всех городов и районов.
По прогнозам гидрометцентра Хакасии, в республике в ближайшие дни сохранится ветреная погода.
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ПроисшествияАбаканУсть-Абаканский районБейский районВалентин КоноваловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ураган в СибириРоссияРеспублика Хакасия
 
 
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