https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009515473.html

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11 - РИА Новости, 05.04.2025

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11

Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, из них пятеро госпитализировано, сообщает минздрав региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T13:48:00+03:00

2025-04-05T13:48:00+03:00

2025-04-05T15:00:00+03:00

происшествия

республика хакасия

ураган в сибири

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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, из них пятеро госпитализировано, сообщает минздрав региона в Telegram-канале.Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане."По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Госпитализировано 5 человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализировано трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу - двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", - говорится министерства.Медучреждения, подведомственные минздраву Хакасиии, переведены в режим повышенной готовности. Все руководители медицинских организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Все решения принимаются в оперативном порядке, проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009491505.html

республика хакасия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика хакасия, ураган в сибири