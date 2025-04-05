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Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11 - РИА Новости, 05.04.2025
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13:48 05.04.2025 (обновлено: 15:00 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/khakasiya-2009515473.html
Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11
Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11 - РИА Новости, 05.04.2025
Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11
Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, из них пятеро госпитализировано, сообщает минздрав региона в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T13:48:00+03:00
2025-04-05T15:00:00+03:00
происшествия
республика хакасия
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, из них пятеро госпитализировано, сообщает минздрав региона в Telegram-канале.Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане."По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Госпитализировано 5 человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализировано трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу - двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", - говорится министерства.Медучреждения, подведомственные минздраву Хакасиии, переведены в режим повышенной готовности. Все руководители медицинских организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Все решения принимаются в оперативном порядке, проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009491505.html
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происшествия, республика хакасия, ураган в сибири
Происшествия, Республика Хакасия, Ураган в Сибири
Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11, пятеро госпитализированы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, из них пятеро госпитализировано, сообщает минздрав региона в Telegram-канале.
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Госпитализировано 5 человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализировано трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу - двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", - говорится министерства.
Медучреждения, подведомственные минздраву Хакасиии, переведены в режим повышенной готовности. Все руководители медицинских организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Все решения принимаются в оперативном порядке, проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.
По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации.
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ПроисшествияРеспублика ХакасияУраган в Сибири
 
 
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