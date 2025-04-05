Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11
Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло до 11, пятеро госпитализированы
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Число пострадавших в результате урагана в Хакасии выросло до 11, из них пятеро госпитализировано, сообщает минздрав региона в Telegram-канале.
Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал о четырех пострадавших из-за штормового ветра в Абакане.
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"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек. Госпитализировано 5 человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализировано трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу - двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", - говорится министерства.
Медучреждения, подведомственные минздраву Хакасиии, переведены в режим повышенной готовности. Все руководители медицинских организаций оперативно докладывают министру здравоохранения Хакасии об обстановке. Все решения принимаются в оперативном порядке, проблем с оказанием медицинской помощи не зафиксировано. Ситуация находится на особом контроле регионального профильного ведомства.
По данным МЧС по Хакасии, в субботу в республике бушует ветер со скоростью 30 метров в секунду. Местами ожидается усиление западного ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более. Глава Хакасии объявил о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации.