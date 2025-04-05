В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске
В Алма-Ате задержали гражданина России, находящегося в международном розыске
© Фото : МВД Республики КазахстанГражданин России, находящийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержан Алма-Ате
© Фото : МВД Республики Казахстан
Гражданин России, находящийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержан Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Гражданина России, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержали в Алма-Ате, сообщает в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Алматы задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске. Розыск инициирован управлением Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
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Уточняется, что задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 миллиона рублей.
"В настоящее время он (подозреваемый - ред.) помещен в изолятор временного содержания, в отношении него инициирована процедура экстрадиции", - приводятся в сообщении слова начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алма-Аты Асхата Даулетиярова.
Отмечается, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, проводится в рамках международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами других государств.
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