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В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 05.04.2025
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17:05 05.04.2025 (обновлено: 19:52 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/kazahstan-2009544566.html
В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске
В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 05.04.2025
В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске
Гражданина России, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержали в Алма-Ате, сообщает в субботу пресс-служба МВД... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:05:00+03:00
2025-04-05T19:52:00+03:00
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алма-ата
краснодарский край
мвд казахстана
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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Гражданина России, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержали в Алма-Ате, сообщает в субботу пресс-служба МВД Казахстана. "Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Алматы задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске. Розыск инициирован управлением Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Уточняется, что задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 миллиона рублей. "В настоящее время он (подозреваемый - ред.) помещен в изолятор временного содержания, в отношении него инициирована процедура экстрадиции", - приводятся в сообщении слова начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алма-Аты Асхата Даулетиярова. Отмечается, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, проводится в рамках международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами других государств. В марте казахстанское МВД сообщало, что на юге республики был задержан разыскиваемый правоохранительными органами России за убийство жителя Москвы.
https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html
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россия, алма-ата, краснодарский край, мвд казахстана, в мире
Россия, Алма-Ата, Краснодарский край, МВД Казахстана, В мире
В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске

В Алма-Ате задержали гражданина России, находящегося в международном розыске

© Фото : МВД Республики КазахстанГражданин России, находящийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержан Алма-Ате
Гражданин России, находящийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержан Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : МВД Республики Казахстан
Гражданин России, находящийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержан Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Гражданина России, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержали в Алма-Ате, сообщает в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
"Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Алматы задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске. Розыск инициирован управлением Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
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Уточняется, что задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 миллиона рублей.
"В настоящее время он (подозреваемый - ред.) помещен в изолятор временного содержания, в отношении него инициирована процедура экстрадиции", - приводятся в сообщении слова начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алма-Аты Асхата Даулетиярова.
Отмечается, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, проводится в рамках международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами других государств.
В марте казахстанское МВД сообщало, что на юге республики был задержан разыскиваемый правоохранительными органами России за убийство жителя Москвы.
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