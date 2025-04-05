https://ria.ru/20250405/kazahstan-2009544566.html

В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске

В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 05.04.2025

В Казахстане задержали россиянина, находящегося в международном розыске

Гражданина России, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержали в Алма-Ате, сообщает в субботу пресс-служба МВД... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:05:00+03:00

2025-04-05T17:05:00+03:00

2025-04-05T19:52:00+03:00

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АЛМА-АТА, 5 апр - РИА Новости. Гражданина России, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, задержали в Алма-Ате, сообщает в субботу пресс-служба МВД Казахстана. "Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Алматы задержан гражданин Российской Федерации, находившийся в международном розыске. Розыск инициирован управлением Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Уточняется, что задержанный подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. По имеющимся данным, сумма ущерба, причиненного государству, превышает 23 миллиона рублей. "В настоящее время он (подозреваемый - ред.) помещен в изолятор временного содержания, в отношении него инициирована процедура экстрадиции", - приводятся в сообщении слова начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алма-Аты Асхата Даулетиярова. Отмечается, что работа по выявлению и задержанию лиц, скрывающихся от правосудия, проводится в рамках международного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами других государств. В марте казахстанское МВД сообщало, что на юге республики был задержан разыскиваемый правоохранительными органами России за убийство жителя Москвы.

https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алма-ата, краснодарский край, мвд казахстана, в мире